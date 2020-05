Ezequiel Montes tiene un nuevo director de Seguridad Pública

Desde el 15 de marzo la Policía Estatal asumió el mando en material de seguridad en el municipio para realizar una investigación que involucraba a elementos municipales, la cual no vinculó a los oficiales ni a funcionarios municipales

La Presidenta Municipal de Ezequiel Montes, Elvia Montes Trejo, acompañada de los diputados locales de la fracción Morena y regidores del municipio, nombra al nuevo Director de Seguridad Pública, policía preventiva y tránsito municipal, Felipe de Jesús Avendaño Ramírez.

Por su parte la secretaria del Ayuntamiento, Renata Campo Feregrino, leyó un oficio en el cual solicitan se haga entrega formal, material y jurídica de las instalaciones:

“Mediante este ocurso me permito extenderle un cordial saludo, y con relación a los Oficios No. SSC/OS/0275/2020 y ST/528/2020 de fechas 16 de marzo y 19 de mayo ambos del año 2020, y considerando que a la fecha dentro de las investigaciones realizadas en la Carpeta de Investigación CI/CAD/133/2020 no se ha determinado relación alguna con el Municipio de Ezequiel Montes ni responsabilizado a policías a cargo del mismo; sumado a que la Policía Estatal de Seguridad Pública ha realizado actos de intimidación a la ciudadanía, violenta los derechos humanos, ejerce arbitrariedades y se conduce con exceso de autoridad” cita el oficio.

“Aunado a lo anterior, es preciso manifestar que nuestra Carta Magna en sus artículos 21 párrafo IX y 115 fracción III inciso h) y fracción VII, así como Artículos 2 y 3 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Artículos 2 y 35 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, Artículos 2, 4 fracciones V, VI, XII, 7, 14, 15 fracciones I, 44, 45 fracción II, 55 y 56 de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro, así como los artículos 1, 2 y 31 fracciones XII y XVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro; otorgan al Municipio de Ezequiel Montes autonomía para tener a su cargo la seguridad pública del mismo” continuó.

“Por lo tanto, agradezco al secretario de seguridad ciudadana M. en A.P. Juan Marcos Granados Torres, el apoyo que nos ha brindado con sus elementos de Seguridad Pública del Estado, y que tenga la plena seguridad de que el Municipio de Ezequiel Montes refrenda su compromiso y colaboración en materia de seguridad pública en beneficio de los Ezequiel Montenses” finalizó la secretaria.

Para finalizar Montes Trejo dijo que seguirán haciendo equipo con el Estado y la Federación para tener un mejor Ezequiel Montes, destacó que con la Guardia Nacional y policía municipal se fortalecerá la seguridad en el municipio.