Con mil 500 horas de servicio y pago de 9 mdp, ex funcionarios de MAV cumplirán sentencia por corrupción

Además se les inhabilitó para ejercer el servicio público durante cinco años

Un particular y dos ex funcionarios públicos de la ex administración municipal capitalina del 2015 al 2018, que fue encabezada por el panista Marcos Aguilar Vega, imputados por el delito de corrupción, pagarán su condena con mil 500 horas de servicio a la comunidad.

Además se les aplicó una inhabilitación para ejercer el servicio público durante cinco años, así como la reparación del daño y pagar una multa de 40 mil pesos.

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción dio a conocer, mediante un comunicado de prensa, que se llevó a cabo la audiencia de procedimiento abreviada, la cual se realizó porque los responsables pagaron el daño por casi nueve millones de pesos y aceptaron los hechos imputados.

“Los tres habrían desviado recursos públicos, para uso personal, simulando actividades de capacitación en materia de protección civil”, informó.

Los dos ex funcionarios y el particular aceptaron la condena de cinco años de prisión, una inhabilitación para ejercer el servicio público, durante la misma cantidad de tiempo y la reparación del daño y multa de 40 mil pesos.

El juez decidió imponer esa sanción y, una vez, que se efectuó el pago, se “conmutó la condena por mil 500 horas de servicio a la comunidad; sin embargo, los imputados en caso de reincidir o cometer otro delito, cumplirán su condena en prisión”, puntualizó la Fiscalía.

Cabe recordar que esta condena, derivó de una denuncia que presentò en agosto del 2019, la Entidad Superior de Fiscalización en el Estado de Querétaro (ESFE), tras detectar irregularidades en la cuenta pública del 2017, en el pago que la administración le hizo a un particular para que recibieran cursos de capacitación en materia de protección civil.

No obstante, el particular era una persona que no tenía tal actividad y no se acreditó que se impartieran los cursos.