Empresas buscan tamizaje para detección de SARS CoV-2 desarrollado por la UAQ

Teresa García Gasca, rectora de la institución, señaló que existe mucha confianza por parte del sector privado hacia la Universidad Autónoma de Querétaro

Durante la primera quincena de la Etapa 2 del protocolo experimental de detección del virus SARS CoV-2 (causante de la enfermedad COVID-19), desarrollado por investigadores de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), esta Institución ha aplicado el tamizaje molecular a trabajadores de dos empresas privadas, mismas que se preparan para reiniciar su actividad económica; y se registraron las solicitudes de, por lo menos, dos compañías más.

La rectora de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, Teresa García Gasca, señaló que se ha tenido buena demanda de las pruebas de detección por parte del sector privado, el cual además está apoyando económicamente la investigación a través de donativos.

“Las empresas están buscando alternativas para ir regresando a sus actividades paulatinamente. Les interesa bastante conocer el estado de exposición del personal que se está comenzando a integrar a trabajar”, expresó la Rectora.

A la fecha, además de la atención gratuita a la sociedad, la UAQ ha prestado ya el servicio de toma de muestra a dos compañías y a ganaderos de Querétaro; además se está definiendo el método para atender a la siguiente empresa, que cuenta con una plantilla de aproximadamente mil personas.

De acuerdo con García Gasca, este acercamiento por parte del sector privado refleja la confianza que existe en los desarrollos científicos hechos por la Universidad; al tiempo que sirve para seguir impulsando económicamente la investigación, en un “ganar-ganar”.

Del 18 de mayo a la fecha, la UAQ ha tomado 797 muestras y entregado 530 resultados, de los cuales 12 resultaron reactivos; es decir, se encontró una prevalencia del virus SARS CoV-2 del 2 por ciento.

La investigadora explicó que ya se logró la estandarización de la prueba de detección de anticuerpos, misma que probablemente comenzará a procesarse esta semana. Con dicha técnica se valorará no únicamente si una persona es reactiva o no al patógeno causante del COVID-19, si no también si ya estuvo en contacto con el virus y desarrolló anticuerpos.

La Rectora insistió en que la reincorporación a las actividades económicas deberá ser cautelosa y siguiendo todas las medidas necesarias para atenuar el nivel de contagio.

“Es indispensable que el gobierno tome en cuenta estrategias bien planeadas, en función de cómo se puede hacer la reintegración paulatina a las actividades económicas”, dijo.

“Pensar, por ejemplo, en ir reintegrando al 20 o 30 por ciento de la plantilla de determinado sector. No es recomendable que se reincorporen de golpe, ya que a veces no hay oportunidad de mantener la sana distancia; por ejemplo, se puede ir comenzando por un determinado porcentaje trabajadores e ir alternando a los grupos de personas, cortando cadenas de contagio, de alguna manera como lo vamos a hacer en la UAQ”, apuntó.

Durante las siguientes semanas, el tamizaje molecular de la UAQ migrará paulatinamente a la técnica LAMP, que será más sensible, cuantitativa y ofrecerá mejores resultados en menor tiempo.

Actualmente, la Máxima Casa de Estudios de Querétaro recibe aproximadamente 100 solicitudes diarias de candidatos voluntarios para participar en el protocolo experimental de detección del SARS CoV-2.