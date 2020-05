Emergencia sanitaria amenaza a histórica paletería en Centro Histórico de Querétaro

Se trata de la paletería “Pifas”, ubicada frente al Jardín Zenea y reconocida por la calidad de sus productos

Con más de 50 años de tradición en el Centro Histórico de Querétaro, Paleterías Pifas podría cerrar definitivamente debido a las bajas ventas por la pandemia de COVID-19, pues no han podido completar la cuota para la renta del negocio.

El lugar se ubica en la Calle Juárez número 3 frente al Jardín Zenea, donde el administrador del lugar desde hace 30 años, Jorge Vergara Hernández, narra que la Emergencia Sanitaria ha tenido un impacto negativo en el local, pues venden solo la tercera parte de lo que vendían antes.

“Ha cambiado para negativo porque no nos podemos mantener, no podemos pagar la renta y todos los empleados vendemos una tercera parte, en las tierras estamos vendiendo una tercera parte y a veces ni eso, a veces ni una tercera parte de lo que vendíamos diario”, precisó.

Explica que con los empleados ha tenido que disminuir la jornada laboral para que no se despida a nadie, además de que él tuvo que buscar o otro trabajo por las mañanas, con salario igual o incluso menor al de los empleados de Pifas, para que ellos puedan seguir trabajando y que la planilla laboral continúe.

“Afectaciones hay en todo, yo para no dejar y no tener que decirle a un empleado ya no vengas porque no te puedo pagar, me metí a trabajar en las mañanas, conseguí un trabajo en el que me pagan yo creo que lo menos o lo mismo que ganan ellos, pero con tal que estén trabajando y no afectar el negocio y que la plantilla aguante lo más que pueda”, aseveró.

Mencionó que han implementado las medidas como la sana distancia, que todos los productos sean para llevar, contar con gel sanitizante, así como el uso de cubrebocas entre los empleados.

De manera determinante, comparte que en un principio estaba muy temeroso de que el negocio cerrara y tuviera una deuda elevada, pero ahora considera que no es el único en la misma situación pues son muchos negocios los que podrían cerrar, así como mucha gente la que se quedaría sin empleo.

“Al principio estaba muy temeroso de que cerraran el negocio y no poder pagar porque me quedaría con una deuda muy grande, la renta aquí es muy cara, hoy en día pagas más de 80 mil pesos aquí al mes y si no llego a un acuerdo con el casero los dos o tres meses que dure estos, voy a tener una deuda de casi cuarto de millón de pesos. También que la gente que trabaja para mí se quedé sin trabajo, porque no solo soy va hacer mi negocio, van hacer muchos negocios”, puntualizó.

Vergara Hernández pidió a la ciudadanía a seguir las medias que ordenaron las autoridades para que no se metan en problemas, además de que en la medida de lo posible sigan acudiendo a Pifas, pues sus productos son de la mejor calidad en la zona, además que es de los negocios más antiguos de Querétaro.