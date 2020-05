Diputado federal de Morena intentó impedir proceso de arresto de un antiguo maestro; fue sometido

Les comparto video luego de la detención fuera de la Ley, volando las disposiciones Constitucionales sobre mi persona, que hace la Policía Estatal de Querétaro en el Mpio de Ezequiel Montes, Qro.Dip Jorge Luis Montes NievesDiputado Federal.

May 15, 2020