Dictan prisión preventiva a ex funcionarios de administración de MAV

La audiencia inicial se extendió a lo largo de casi 10 horas, dando como resultado la medida cautelar de prisión preventiva en lo que se complementa el plazo de investigación

Tras realizarse la audiencia inicial de los ex funcionarios de la administración 2015-2018, del municipio de Queretaro, imputados por el delito de corrupción, se dictó prisión preventiva como medida cautelar y un plazo de investigación de tres meses a dos ex servidores públicos y a un particular.

De acuerdo con la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), este sábado se realizó la audiencia inicial, que comenzó alrededor del medio día para concluir cerca de las 22 horas.

Fue el viernes 15 de mayo, cuando la Fiscalía dio a conocer que fueron detenidos servidores públicos de la anterior administración municipal, encabezada por el panista Marcos Aguilar Vega, por una orden judicial relacionada con la posible comisión del delito de corrupción.

Esto tras existir evidencia de que presuntamente dispusieron de recursos del presupuesto municipal para fines personales y luego de presentar la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) una denuncia en agosto del 2019.

En tanto, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción abundó este domingo, que la ESFE detectó en la revisión de las cuentas municipales referentes al periodo del año 2017, un pago a un particular para que servidores públicos del Municipio recibieran cursos de capacitación en materia de protección civil; sin embargo, el particular es una persona que no tiene tal actividad y tampoco se pudo acreditar que se hayan impartido dichos cursos.

El pago realizado al particular fue de más de cuatro millones de pesos, y, expone el comunicado, “no está justificado para la auditoría pública, aun cuando dos funcionarios autorizaron indebidamente dicho pago”.

El particular, que favoreció la operación simulada de los servidores públicos, fue detenido la noche del viernes 15 de mayo al ejecutarse una orden de aprehensión judicial librada en su contra.