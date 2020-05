“Buscan debilitar a mi gobierno con bombardeo de mentiras”: AMLO

El mandatario federal se refirió a la investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad en la que se denuncia la compra a sobreprecio de ventiladores por parte del IMSS a el hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE

México, 3 May (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudio X. González y periódicos como Reforma solo buscan debilitar a su gobierno con un bombardeo de mentiras ya que no aceptan que no hay más corrupción en el país.

El mandatario federal se refirió a la investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad en la que se denuncia la compra a sobreprecio de ventiladores por parte del IMSS a el hijo de Manuel Bartlett, director de la CFE.

“Esto es una información que dió a conocer la asociación Mexicanos a favor de la corrupción ¿no?, la de Claudio X. González, una persona muy honesta…” ironizó.

El jefe del Ejecutivo señaló que ha sido claro que su gobierno no tolerará ningún acto de corrupción en su administración y que por ello existen los mecanismos necesarios en la Función Pública para denunciar estos casos.

“Su afán es querer debilitar a nuestro gobierno, les molesta mucho la transformación, ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, eso es el fondo de todo”, afirmó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Reprochó que dichas organización de intereses creados emplee numerosos recursos financieros para tratar de desprestigiar las acciones gubernamentales y enrarecer el ambiente político y social.

El presidente de la República criticó que los medios no hayan denunciado en el pasado los actos de corrupción de gobiernos como el de Carlos Salinas de Gortari.

“No somos iguales a los gobiernos de antes, a veces calienta, porque nos confunden, por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron él saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas, ahora son paladines de la decencia y la honestidad”, lamentó.

Sin embargo, pese a el dispendio de recursos, afirmó, las calumnias y falsedades de los intereses creados no tienen efecto en la población.

“No hay medias tintas, es corrupción o transformación, y este momento está ayudando también a la definición a que cada quien ocupe su sitio y están mostrando el cobre”.

En ese sentido, López Obrador dijo que solo responderá sobre los actos de su hijo Jesús Ernesto, ya que es menor de edad, de ahí en fuera no mete las manos al fuego por nadie, afirmó.