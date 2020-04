Sesiones de pleno en Querétaro se reanudarán el próximo 30 de abril

Así lo adelantó el diputado local panista Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

Este 30 de abril se reanudarán las sesiones de pleno en el Congreso del Estado, adelantó el diputado local panista Miguel Ángel Torres Olguín, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En entrevista, Torres Olguín dio a conocer que la próxima sesión tendrá que realizarse de forma presencial y diferentes fuerzas políticas, incluido Acción Nacional (PAN), alistan presentar una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para poder sesionar, en pleno y comisiones, de manera virtual.

El legislador sostuvo que el acuerdo aprobado hace algunas semanas, y que estableció el cierre del Congreso durante abril, solo suspendió las sesiones de pleno y de comisiones, y no de la actividad de la Legislatura, ya que los diputados trabajan en sus distritos y el personal administrativo en sus domicilios.

“Es decir, el Congreso no ha parado, repito, lo que se suspendieron fueron pleno y sesiones que se estarán reanudando el día 30”, afirmó.

Asimismo, Torres Olguín precisó que en la próxima sesión de pleno también se abordará el cambio en la presidencia de la Mesa Directiva, que actualmente está encabezada por la panista Verónica Hernández Flores.

Al ser cuestionado sobre quién podría encabezar el próximo periodo en la Mesa Directiva, enfatizó que hasta que no exista un acuerdo formal en la Jucopo, no podrá darse a conocer quien será designado en la presidencia.

“Es un tema que estaremos revisando y acordando en los próximos días. En ese sentido, yo siempre he sido muy respetuoso de lo que se decida en la Junta de Coordinación Política y hasta no tener un acuerdo formal, no podría yo adelantarme a hablar al respecto”, agregó.