“Se equivocó Javier Alatorre”: AMLO

Luego de llamar el conductor de TvAzcteca, Javier Alatorre, a no seguir las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “se equivocó” el comunicador y calificó sus dichos, como “una actitud no bien pensada”.

Durante un mensaje emitido este sábado en sus redes, el mandatario federal aseveró que “vamos bien enfrentando la pandemia del coronavirus” y aseguró que el comportamiento de los mexicanos merece una calificación de 10, porque hay permanencia en los hogares y se está cuidando a las personas vulnerables como adultos mayores y enfermos.

“Se está demostrando la importancia, lo repito una vez más, de la fraternidad de nuestras familias. Insisto, reitero, la familia es la institución de seguridad social más importante de nuestro país”, dijo.

López Obrador instó a seguir las recomendaciones y consejos de los especialistas y, de manera particular, de López-Gatell, quien dijo, es un científico, con “mucha preparación”, responsable, honesto y quien tiene toda la confianza.

Agregó que López-Gatell está apoyado por un grupo de científicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores y con premios nacionales de ciencia.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Creo que cometió un error, como cometemos errores todos y, además, hizo uso de su libertad”, expresó.

Por último, el mandatario federal subrayó que no debe haber linchamiento político por alguien que no comparta su punto de vista; “inclusive, que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso, que pueda ser hasta dañino para los seres humanos, que no esa la intención de Javier”, puntualizó.