Reitera AMLO confianza en su plan para reactivar la economía

El plan busca a beneficiar a 22 millones de personas con programas sociales, así como generar 2 millones de nuevos empleos a través de obras públicas

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reiteró en su Plan de Reactivación de la Economía Mexicana por la pandemia de COVID-19, que incluye entregar 2 millones 100 mil pesos de créditos para vivienda y pequeños empresarios.

Recordó que en el plan también se busca a beneficiar a 22 millones de personas con programas sociales, así como generar 2 millones de nuevos empleos a través de obras públicas.

Detalló que entre estos créditos se destinarán al ISSSTE para beneficiar a 600 mil trabajadores con créditos de 25 mil pesos, 50 mil y 150 mil pesos a tasa muy bajas, así como habrá un millón de créditos para vivienda del Infonavit y del Fovissste.

En cuanto zonas marginadas a muy pobres aclaró que no se darán creditos, sino 50 mil apoyos directos para vivienda.

Asimismo se destinarán 25 mil millones de pesos para créditos a empresas pequeñas y negocios informales, estimó que esperan beneficiar un millón de pequeños negocios formales con créditos de 500 mil pesos, así como a negocios familiares informales, además que los créditos lcomenzarán a pagar hasta 4 meses después y a un plazo de tres años.

“Vamos a buscar un mecanismo sencillo y rápido de entrega de los recursos, les va llegar la orden de pago y van a ir a cobrar de inmediato al banco para que reactiven su actividad económica familiar y hasta los 4 meses empiezan a abonar mil pesos mensuales durante tres años”, precisó López Obrador.

Reconoció que esté es un método que podría ser mejorado y rectificado, por lo que aseguró que en caso que no funcionara se analizarían otras medidas.

“Solamente que esto objetivamente no funcionara, pero no nos adelantemos, no descalifiquemos (…) este es un método que siempre aplicamos vamos, corrigiendo, tenemos oportunidad de rectificar”, enfatizó.

Agregó que no hay un plazo para evaluar si funcionará o no su plan de reactivación de la economía, además que aseguró que este será un ejemplo para otros países, pues consideró que el Coronavirus precipitó la caída del modelo neoliberal.

“Si, nosotros estamos pensando incluso que hacer un modelo a seguir para otros países porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando en modelo neoliberal, el Coronavirus precipito la caída de un modelo fallido”, puntualizó.

Por último, adelantó que 3 mil millones de pesos se podría obtener en la disminución de sueldos de altos funcionarios de gobierno y la suspensión de aguinaldos, además que en esta semana se dará a conocer el número de empleados a los que se les disminuirá el sueldo.