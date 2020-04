¿Quién es Kim Jong-un y por qué se habla tanto de él?

El líder supremo de Corea del Norte se encuentra en el foco de la atención pública, sin embargo su dictadura es conocida por mantener “en secreto” casi todo lo relacionado con el país y la familia en el poder

Corea del Norte es uno de los pocos países del mundo regidos bajo un sistema comunista, señalado como dictadura, y en general se sabe poco sobre cómo se vive al interior, ya que las comunicaciones están fuertemente restringidas. Al frente de este territorio, que en la historia reciente ha sido conocido por su alta tecnología militar y nuclear, está Kim Jong-un.

Kim Jong-un llegó al poder en 2011 cuando tenía 27 años, luego de que su padre, Kim-Jong-Il, falleciera súbitamente. Jong-un había tenido una preparación de 10 años para asumir el cargo, y fue designado por su padre como su sucesor por encima de su hermano mayor, supuestamente por la fuerza de su carácter.

La fama de cruel y despiadado la ganaría por sus acciones posteriores; en 2013 mandó ejecutar a su tío Chang Shong Thaek en medio de una purga que llevaría a cabo varias ejecuciones, persecuciones y encarcelamientos en todo el país entre 2012 y 2016.

Con los años, su régimen ha sido conocido por el control autoritario que ha ejercido sobre los medios de comunicación y por sus diversos ensayos de armamento nuclear; esto último lo llevaría, en 2018, a un fuerte conflicto bélico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al grado de que en ese momento se temía por el estallido de una tercera guerra mundial. Afortunadamente, el conflicto se resolvió por la vía diplomática y el presidente estadounidense comenzó a expresarse con especial respeto hacia el líder supremo de Corea del Norte.

De su vida privada se sabe muy poco, y parte de su equipo de inteligencia trabaja para que así sea. Aun así, existe información que señala que estudió en el Instituto Liebefeld-Steinhölzli, ubicado en Berna, Suiza, bajo un alias, y que posteriormente regresó a Pionyang, capital de Corea del Norte, para continuar con su preparación.

Se sabe también que se casó con la cantante Ri Sol-Ju, con quien supuestamente tuvo tres hijos, sin embargo solo se ha confirmado la existencia y el nombre de una niña, nacida en 2013.

También es sabido que el líder supremo no goza de buena salud, ya que pesa alrededor de 150 kilos y, fuentes cercanas a él, aseguran que fuma tres cajetillas de cigarros al día. Además, en eventos públicos se le ha visto agotado luego de subir varios escalones y de exhalar fuertemente.

Alta especulación sobre el líder norcoreano; aseguran que está muerto

Todo comenzó con una publicación de la vicedirectora de la televisión por satélite de Hong Kong HKSTV, Shijian Xingzou, quien aseguró que el líder norcoreano ya estaba muerto. Lo afirmó para sus 15 millones de seguidores en la red social china Weibo, citando “a una fuente muy sólida”, aunque no dio más detalles.

El medio norteamericano TMZ, que recientemente repuntó en credibilidad al ser el primer medio en confirmar la muerte en un accidente de helicópetero del basquetbolista Kobe Bryant, recogió este testimonio y lo publicó en su web.

Por otra parte, un informe del semanario Shukan Gendai en Japón difundió que el dictador de Corea del Norte está en “estado vegetativo” después de haber sido operado del corazón a principios de mes. El medio citó a un médico chino enviado como parte del equipo para tratar a Kim Jong-un.

La fuente citada por el medio japonés, y también difundida por el diario británico Daily Mail, afirmó que Kim Jong-un “estaba de visita en el campo cuando se agarró el pecho y cayó al suelo”. Informó, además, que en ese momento un médico le hizo la reanimación cardiopulmonar y lo acompañó al hospital.

Aunque no es la primera vez que ocurre, se menciona también que el líder no ha sido visto en un mes, lo cual respaldaría esta serie de reportes. Por otra parte, se han esparcido rumores en Twitter que aseguran que Kim Jong-un habría muerto a causa del COVID-19 e incluso se ha difundido una fotografía del supuesto funeral, no obstante, estos rumores no tienen ninguna base sustentada.

Cabe mencionar que la única personalidad que se ha manifestado al respecto es Donald Trump, quien al ser cuestionado mencionó que no sabe nada sobre el tema, pero que le “desea suerte” al líder supremo de Corea del Norte, lo cual, aunque no permite confirmar alguno de estos rumores, tampoco los descarta.

En lo que varios medios han coincidido es que probablemente sea la hermana menor del dictador, Kim Yo-jong, quien le suceda en el cargo de líder supremo, lo que la convertiría en la primera mujer dictadora de la historia, algo que cae en contradicción con la cultura patriarcal de ese país.

De la llamada “Princesa norcoreana” se sabe que es la menor de los hermanos del dictador Kim Jong-un, es la única hija de Kim Jong-il y su consorte, la bailarina Ko Yong-hui. Se especula que nació entre 1989 y 1987, por lo cual su edad ronda entre los 30 y 32 años.

Como sus hermanos mayores, fue educada en Berna bajo un alias, asistió durante varios años al Instituto Liebefeld-Steinhölzli y vivió en un modesto apartamento cercano al mismo.

Su carrera política comenzó en 2014, cuando fue designada vicedirectora del departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores; en el cargo, Estados Unidos la señaló por “abuso de los derechos humanos” y censura por ocultar “conductas inhumanas y opresivas”. Según la inteligencia surcoreana, la joven suele “abusar de su poder” y castigar a los miembros de su departamento por “ofensas menores”.

Es tal la confianza que tiene el dictador en su hermana, que fue ella quien lo acompañó a sus dos cumbres con Trump. Pero tras ello dejó de ser vista públicamente, aparentemente debido a una recomendación de su gabinete para mantener un bajo perfil.

Su aparición publica más recordada fue durante su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en PyeongChang, Corea del Sur, donde declaró que Corea del Sur era “un perro asustado que solo ladra” tras las quejas del país anfitrión por la presencia militar en la frontera con Corea del Norte, asimismo es recordada por alabar a Donald Trump tras el intercambio de correspondencia entre el mandatario estadounidense y su hermano.

Con información de Excélsior, ABC, Vaniatatis, CNN en Español, El Heraldo de México e Infobae