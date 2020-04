Querétaro, aún sin recursos de la Federación para enfrentar COVID-19

Pancho Domínguez detalló que se pidió al Gobierno Federal que libere el seguro de gastos catastróficos por COVID-19 porque algunos estados no van a poder con sus finanzas

Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, aseguró que hasta este momento no han recibido recursos de la Federación por la pandemia de COVID-19, además que desconoce si mas adelante podrían recibir recursos.

En videoconferencia con medios de comunicación, mencionó que la única respuesta que han tenido de la Federación es que el próximo domingo anunciarán un plan de acción.

“Si no se apoyan a los estados, van entrar en una contingencia que al rato no se va poder controlar, sino hay un apoyo económico”, señaló el mandatario estatal.

Explicó que en una videoconferencia entre gobernadores y autoridades del gobierno federal, se pidió que se libere el seguro de gastos catastróficos por COVID-19 porque algunos estados no van a poder con sus finanzas.

“Expusimos que todo hemos hecho “n” número de gastos que no están contemplados en lo que cada entidad recibe para el sector salud (…) la petición fue echar andar el seguro de gastos catastróficos específicos para COVID-19 y no hubo respuesta, por eso esta petición de los gobernadores de GOAN porque las finanzas estatales se van apretar y algún estado no va poder salir“, enfatizó Domínguez Servien.

El gobernador indicó que por el momento no se tiene un estimado del número de recursos que se necesitaría para enfrentar la pandemia en la entidad, así como sus consecuencias, pero reiteró en la necesidad de que haya una partida especial para los estados.

Argumentó ha habido una actitud muy irresponsable por parte de los proveedores de los suministros de salud, pues ante la contingencia de COVID-19 han aumentado al doble los costos de los productos, como los ventiladores que tenían un costo de 30 mil dólares a 50 mil dólares cada uno.

Enfatizó que en la Secretaría de Salud se cuentan con 200 ventiladores, mientras que en IMSS cuentan con 120 ventiladores y 20 del ISSSTE, sin embargo aún se espera adquirir más.

Por último, dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) solicitó una videoconferencia con la secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la secretaría de Economía para exponer sus peticiones, pero no han tenido respuesta.