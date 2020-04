Piden autoridades federales evitar vacacionar durante Semana Santa

“Si por Semana Santa, algunos, no todos, no se puede generalizar están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan”, indicó López Obrador

Este periodo de Semana Santa la población deberá de abstenerse de visitar plazas o salir de su sitio de residencia para evitar la dispersión del COVID-19, enfatizaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que, no se trata de una prohibición, ni de utilizar los elementos policiacos o la Guardia Nacional, y sí de hacer un llamado a la población a que evite frecuentar estos sitios turísticos.

“Si por Semana Santa, algunos, no todos, no se puede generalizar están visitando las playas, les hago un llamado a que no lo hagan (…) Estoy seguro que la gente va a hacernos caso”, indicó.

En tanto, López-Gatell recordó que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende desde el 23 de marzo hasta el 30 de abril, y que incluye el periodo, considerado como vacaciones.

“Lo que pedimos a la población es no se vaya de su sitio de residencia. No viaje, porque si viajan lo que va a ocurrir es que van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a acercar precisamente a las comunidades socialmente más vulnerables”, alertó.

PRESUPUESTO A PARTIDOS

En tanto, López Obrador también reiteró su llamado para que los partidos políticos reduzcan su presupuesto, para enfrentar la crisis del COVID-19.

Adelantó que, a partir del miércoles 8 de abril, se dará a conocer qué fuerzas políticas sí estarían dispuestas a entregar la mitad de su financiamiento público, ya sea en recursos económicos o por especie.

“Mañana, podemos aquí en la pantalla, quién está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto, quién lo va a hacer en efectivo y quién lo va hacer en especie a la beneficencia de salud”, dijo.