Pide AMLO a gobernantes escuchar opinión ciudadana sobre “ley seca”

Los gobernantes deben escuchar a los ciudadanos para decidir si se aplicará o no la “ley seca” en las entidades federativas, pues ha habido polémica y un poco de protesta al respecto, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Así lo consideró al ser cuestionado sobre el cierre de la producción y distribución de algunas empresas cerveceras, así como la aplicación de la ley seca en algunos municipios del país.

“Lo mejor para no equivocarnos es escuchar a la gente, el pueblo es sabio, el pueblo tiene un instinto certero, sabe qué conviene y qué no conviene, no dejar de escuchar al pueblo; y dijimos desde el principio, nada de toque de queda, nada de autoritarismo de dudosa efectividad”, precisó López Obrador.

Explicó que están haciendo una revisión minuciosa de los productos básicos de los que son esenciales, así como de las plantas de las empresas que se consideran esenciales.

Mencionó la última palabra lo tiene los especialistas, quienes no tienen una actitud inflexible porque no solo es atender la epidemia, si no que se cuide la parte económica-social.

Señaló que en algunos lugares donde se ha anunciado la aplicación de la ley seca ha habido compras de pánico, lo que ha ocasionando que se concentren personas y no se respeten las medidas de sana distancia.

“En un estado se llenaron los supermercardos de compras de pánico de cerveza y otras benditas y se aglutina la gente, pues eso es contrario al propósito de guardar la sana distancia”, puntualizó.

Por último, el mandatario federal pidió que se busquen los equilibrios y escuchar a todos, procurando que las medidas vayan dirigidas a evitar el contagio, así como que no se siga extendiendo el virus.

Asimismo señalo que cinco ingenios-alcoholeras del país apoyan al gobierno federal en la elaboración de 11 millones 600 mil litros de gel sanitizante.