Llaman a detener agresiones contra personal médico

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas, hizo un llamado a la población para que apoyen y confíen en el personal médico, frente a la pandemia del COVID-19

Ante las agresiones, amenazas y actos de discriminación contra el personal médico, Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas, hizo un llamado a la población para que apoyen y confíen en el personal médico, frente a la pandemia del COVID-19.

Enfatizó que gran parte de la población depende del personal médico, por lo que es necesario, ser solidarios con ellos, ya que amenazar su integridad física o afectar el funcionamiento de la infraestructura hospitalaria vulnera la capacidad de respuesta frente al virus.

“Hemos estado preocupados por las agresiones y amenazas y actos discriminatorios contra el personal de la salud que atiende casos de COVID-19 (…) exhortamos a la población a apoyar y confiar en el personal médico”, insistió.

En tanto, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, consideró que las agresiones hacia el personal son “indignantes” y son “lamentables”, y más cuando se trata de los profesionales de la salud, al estar “en la primera línea de trabajo” frente a la pandemia.

“El miedo produce reacciones irracionales, produce reacciones que no tienen ningún sentido, ningún fundamento y no tienen justificación alguna, cuando se trata el respetar la dignidad y la integridad de las personas (…) El pronunciamiento es de indignación y de exigencia a que esto no ocurra”, puntualizó.