Ezequiel Montes se suma al cierre temporal de establecimientos por COVID-19

El anuncio fue hecho por la alcaldesa Elvia Montes, quien señaló que estás medidas van en sintonía con las acciones realizadas por los gobiernos estatal y federal

Elvia Montes Trejo, presidenta municipal de Ezequiel Montes, dio a conocer que se implementarán diversas medidas para prevenir la propagación del COVID-19, en línea con lo que se ha determinado en las administraciones federal y estatal.

En ese sentido, de manera temporal cerrarán viñedos, gimnasios, centros deportivos, guarderías o cualquier establecimiento y espacio público de concentración abierto o cerrado que congreguen a más de 10 personas.

Los establecimientos que podrán estar operando las 24 h son farmacias, gasolineras, paquetería y mensajería, consultorios médicos, clínicas, talleres y establecimientos que brindan el servicio público auxiliar de salvamento y arrastre vehicular.

De las 05:00 a las 19:00 h, tortillerías así como laboratorios de análisis clínicos.

De las 05:00 a las 22:00 h, expendios de pan, huevo, leche, jugos y licuados, molinos de nixtamal, pollerías, fruterías, carnicerías, etc., con restricción de acceso de hasta 10 personas con distancia de 1.5 y 2 metros.

De las 06:00 hasta las 21:00 h, restaurantes, misceláneas, pastelerías con servicio de mesa, cenadurías, torterias, loncherías, taquerías, fondas, pizzerías solo podrán operar si reducen su aforo al 50 por ciento y mantengan una distancia de 1.5 y 2 metros entre las mesas.

De 08:00 a 20:00 h, tiendas de conveniencia, tiendas de autoservicio , tiendas de ropa, misceláneas con venta de cerveza en envase cerrado, vinaterías, zapaterías, dulcerías, forrajeras, veterinarias, etc., con restricción de acceso de hasta 10 personas con distancia de 1.5 y 2 metros, entre ellas.

De 06:00 a 19:00 h, mercados municipales, talleres automotrices, mecánicos hojalatería, tornos, herrería, carpintería, mofles y similares.

De las 09:00 a 16:00 h, bancos, establecimientos que presten el servicio financiero y de seguros con restricción de acceso de hasta 10 personas con distancia de 1.5 y 2 metros entre ellas, debiendo organizar la distribución de los clientes al exterior del establecimiento.

La alcaldesa indicó que todos los establecimientos mencionados y omitidos deberán implementar las medidas sanitarias, en caso de ser omisos serán acreedores a la sanción correspondiente que es multa o suspensión de actividades.

Finalmente, hizo un llamado a personas oriundas del municipio que radican en el extranjero para que no se expongan y no viajen a tierras mexicanas y de igual manera a los habitantes de Ezequiel Montes les pidió que no viajen al extranjero para que el virus no se propague más y si tienen la oportunidad que mejor se queden en casa.