Dorantes llama a sumar esfuerzos y no politizar la pandemia

Durante la sesión del Pleno en el congreso local el legislador panista realizó varias intervenciones donde destacó el reconocimiento al personal médico, la prioridad de salud en el estado y la necesidad de digitalizar trámites notariales

Durante la sesión de Pleno en la LIX Legislatura del Congreso local, el diputado del 4to Distrito por Acción Nacional (PAN), Agustín Dorantes Lámbarri mostró su preocupación ante el alza en los contagios por COVID-19.

En cinco ocasiones el legislador tomó la tribuna para hacer un reconocimiento a los héroes y heroínas del personal médico, seguridad, limpieza y protección civil que está trabajando arduamente en la contingencia. Reconocer los esfuerzos del Estado en materia de salud y economía. Exhortar a que solo trabajando unidos es como podemos enfrentar la pandemia y se ofreció para verificar que la entrega de apoyos alimentarios lleguen a todos los municipios del estado.

“Les quiero decir que también estamos trabajando por salir rápido de esta crisis, que todo lo que hacemos es por Querétaro, para que salgamos adelante unidos, porque todos somos México, empleados, obreros, comerciantes, empresarios; todas las familias, todos somos esenciales para que este país y para que este estado funcione, nunca olvidemos eso”, recalcó en tribuna.

Esto ante la aprobación de varias modificaciones al Código Penal que propuso la bancada blanquiazul en las que se sanciona a quien no cumpla con el resguardo obligatorio en caso de contraer COVID-19, quien incite a los saqueos, quien -a raíz de la cuarentena- cometa violencia intrafamiliar y contra quien discrimine al personal médico.

Agustín Dorantes aseguró que las iniciativas en materia de salud que aprobó la LIX Legislatura, propuestas por el Grupo Legislativo de Acción Nacional son de vital importancia para romper la cadena de contagios del COVID-19 y tienen el objetivo de que el gobiernos estatal y los municipales reactiven la economía local lo más pronto posible.

“No debemos olvidar, lo más importante es, y debe ser la salud. Sin vida no hay nada, sin salud no hay desarrollo económico. Los países que no lo entendieron hoy están pagando las consecuencias”, señaló.

El diputado Dorantes Lámbarri llamó a no polarizar el tema de salud. “Hay que sumar, hay que construir y hay que multiplicar esfuerzos para dar resultado (…) Yo espero que en unidad podamos lograr que Querétaro dé muestras de que podemos hacer las cosas en conjunto”, aseguró.

El diputado del 4to Distrito hizo hincapié en lo que dicta la Organización Mundial de la Salud, quien recomienda primero romper la cadena de contagios como lo ha hecho el gobierno del Querétaro, quien implementó medidas de sana distancia, aislamiento voluntario, suspensión de clases, cancelación de agenda pública e inició la reconversión hospitalaria.

Después de garantizar la salud, dijo, lo que se busca es garantizar la integridad física y mental de las personas, así como entregar apoyos alimentarios, subsidios fiscales y créditos empresariales.

Es así, de esta manera, que el gobierno de Querétaro lo ha logrado hacer a través de la entrega de despensas, kits de limpieza, los programas Vigilante Ciudadano y Querétaro Fuerte.

Durante la sesión de esta mañana, también se aprobó la nueva Ley Registral que abona a la modernización y digitalización de los procesos del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Estado de Querétaro y del Archivo General de Notarías.

“Hoy la realidad que vive el mundo nos obliga a dar un paso hacia adelante, seguir avanzando por Querétaro, tener procesos a la altura de una nueva realidad pero también de una sociedad exigente que requiere una mejora en el servicio”, comentó Agustín Dorantes.

La iniciativa también busca incrementar la certeza y seguridad jurídica en la materia registral, pues al contar con un RPP y un Archivo de Notarías plenamente integrados y modernos, los trámites para la población serán más rápidos, más eficientes y la información será más certera.