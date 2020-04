Automedicación para enfrentar el COVID-19 podría derivar en la muerte: Seseq

Martina Pérez, directora de Servicios de Salud de Querétaro, señaló que no se debe hacer caso a información que circula en redes sociales

La automedicación para prevenir el COVID-19 podría generar alergias o hasta causar la muerte de la persona si no se controla la dosis, así lo señaló Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud de Querétaro.

Indicó que en redes sociales han circulado que algunos medicamentos, supuestamente, sirven como profiláctico para prevenir COVID-19, sin embargo, dijo que aún no hay suficiente documentación científica que asegure que hay un medicamento para tratar la enfermedad.

“La recomendación a la población es que no la utilicen, no la compren, no sirve como profiláctico; no porque se lo tomen no se van a infectar, no hay nada científico en eso”, enfatizó Pérez Rendón.

Agregó que las personas pueden llamar al Call Center para recibir orientación médica si tiene algún síntoma de COVID-19, además que en todo caso el paracetamol es el medicamento que

puede ayudar a bajar la fiebre.

Por otro lado, detalló que de los 40 casos de Coronavirus en la entidad, 20 de ellos no tienen un antecedente de viaje o están asociados a importación.

Por último, mencionó que el Call Center para la atención de personas con síntomas de COVID-19 ya ha recibido 8 mil 300 llamadas.