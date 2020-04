Apoyos estatales son “un pequeño respiro” para las empresas según Coparmex

Los empresarios piden al gobierno federal que se permita diferir los pagos de ISR e IVA

Las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMES) serán las más bendecidas en la deducción general del Impuesto Sobre la Nómina, sin embargo este impuesto corresponde solo al 2 por ciento de los gastos de los patrones, puntualizó Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Así lo señaló al ser cuestionada sobre el anunció de los apoyos a cerca de 12 mil negocios de MiPyMES realizado por Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, para mitigar los efectos en la economía local por la Emergencia Sanitaria de COVID-19.

“Eso va variar en cada empresa porque es el impuesto sobre la nómina, dependiendo del número de colaboradores que tengan, eso va variar, no te podría decir un número particular porque dependerá de cada giro, no es mucho porque los impuestos más fuertes son los federales”, enfatizó Jiménez Salcedo.

Agregó que aunque los apoyos estatales dan un “pequeño respiro”, los impuestos federales son los que más absorben los gastos de las empresas y es donde están solicitando los apoyos.

Enfatizó que la petición de las empresas al gobierno federal es que se permita que difieran los pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) así como el Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) y no que se condonen impuestos.

Mencionó que estiman que el 80 por ciento de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMES) registren afectaciones por la pandemia en la entidad, mientras que a nivel nacional el 46 por ciento de las empresas ya tienen afectaciones.

“Nosotros queremos preservar el empleo y se están haciendo todas las estrategias sanitarias al interior para poder controlar gastos, pero las MiPyMES que son empresas con menos trabajadores necesitan ese respiro”, puntualizó.

Por último, hizo un llamado para que no siga la polarización en el país, pues ante la recesión que habrá a nivel mundial no se debe buscar enemigos.