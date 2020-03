Sugieren a ciudadanos resguardarse si tienen síntomas de enfermedad

La Secretaría de Salud federal recomendó a la población quedarse en casa si presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria como fiebre, tos o dolor de garganta

México, 13 Mar (Notimex).- La Secretaría de Salud federal recomendó a la población quedarse en casa si presenta síntomas de alguna enfermedad respiratoria como fiebre, tos o dolor de garganta.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, indicó que si las personas que presentan estos síntomas y no tienen conocimiento de contacto con persona viajera de los sitios de mayor contagio de coronavirus, lo más probable es que no esté contagiado, y si no es una persona que presente una condición de riesgo para que se complique la enfermedad, lo mejor es que se quede en casa.

En conferencia de prensa comentó, además, que se ha registrado una saturación en los servicios de emergencia de personas que presentan síntomas de alguna enfermedad respiratoria y que sospechan que podría ser coronavirus.