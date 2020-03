Se desata en China temor ante nuevo virus mortal relacionado con roedores

Se trata de una variación del hantavirus; no obstante, autoridades sanitarias afirman que es menos peligroso que el COVID-19

En pleno auge de la pandemia de coronavirus que ha paralizado economías en todo el mundo y que ha matado a miles de personas en los cinco continentes, un nuevo virus destapó las alarmas en China luego de que una persona cayera muerta dentro de un autobús.

Se trata del “hantavirus“, un molécula de proteína que ocasiona fiebre hemorrágica e insuficiencia renal a los portadores, pudiéndolos matar al poco tiempo de haberlos infectado.

En esta ocasión, el afectado fue un hombre de la provinvia de Yunnan que se dirigía a su trabajo cuando de pronto murió dentro del autobús. Debido a las precacuciones que las autoridades chinas guardan ante el brote de COVID-19, al fallecido se le realizó un examen postmortem que aunque despejó las dudas por coronavirus, dio positivo al hantavirus.

No obstante, de acuerdo con virólogos, pese a su elevada tasa de mortalidad, el hantavirus es mucho menos peligroso que el COVID, pues hasta el momento no se conocen casos de transmisión persona a persona.

Para que alguien se infecte de hantavirus necesita mantener contacto directo con un roedor contagiado o bien, estar cerca de sus heces por un tiempo prolongado.

Por otra parte, el virus es conocido desde la década de los cincuenta, cuando algunos soldados estadounidenses destacados durante la Guerra de Corea desarrollaron síntomas de la enfermedad por hantavirus.

Las autoridades chinas señalaron en este sentido que no hay que tener que miedo, pues el brote se halla bajo absoluto control y no hay probabilidad de que se produzcan contagios persona a persona. No obstante, usuarios de redes sociales utilizaron el fallecimiento del trabajador para generar pánico ante la perspectiva de un nuevo brote paralelo al del coronavirus.