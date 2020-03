Regresa “Ambulante” con los mejores documentales a Querétaro

La inauguración se llevará a cabo el 19 marzo a las 20:30 horas en el jardín Guerrero, con acceso libre, en donde se proyectarán: “Los 11” y “Silencio radio”

La gira de documentales “Ambulante” arranca este 19 de marzo en nuestro estado, donde se realizará la inauguración y proyecciones, para luego visitar Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla, donde culminará el 28 de mayo, así lo dieron a conocer los organizadores del evento.

Durante la presentación del proyecto, Paulina Aguado Romero, secretaria de Cultura estatal, destacó que Querétaro abre de nueva cuenta sus puertas “para juntos celebrar los primeros 15 años de este programa que enriquece la oferta cultural en el país. Seremos sede con 20 espacios en los municipios de Querétaro, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río”.

Por su parte, Diego Luna, cofundador de Ambulante, dijo sentirse orgulloso de lo que se ha logrado con AMBULANTE “porque de todos los proyectos en los que yo me he involucrado es el más sano, el que más esperanza me da, el que más importancia tiene en mi vida”.

La inauguración se llevará a cabo el 19 marzo a las 20:30 horas en el jardín Guerrero, con acceso libre, en donde se proyectarán: “Los 11” y “Silencio radio”; posteriormente se dará a conocer el resto de documentales que se proyectarán en las sedes queretanas.

Durante su gira se proyectarán más de 150 películas de 40 países, en más de 20 idiomas, entre ellas 10 lenguas indígenas, teniendo 136 sedes en Querétaro, Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla.