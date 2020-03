¡Que no te engañen! mitos y noticias falsas que han circulado sobre el coronavirus

Desde remedios milagrosos hasta rebuscadas teorías de la conspiración han hecho caer a más de un inocente en mitos y especulaciones que, lejos de ser un juego, constituyen una peligrosa fuente de desinformación ante el problema

Desde que inició la presente pandemia de COVID-19, las redes sociales se han llenado de artículos promocionando todo tipo de ideas sensacionalistas. Desde remedios milagrosos hasta rebuscadas teorías de la conspiración han hecho caer a más de un inocente en mitos y especulaciones que, lejos de ser un juego, constituyen una peligrosa fuente de desinformación ante el problema.

Humo de cigarro

El humo del cigarro no transmite el virus del COVID-19, sin embargo el tabaquismo sí puede ocasionar enfermedades respiratorias y agudizar aún más la neumonía ocasionada por COVID.

FAKE NEWS

El humo no trasporta el virus. Obviamente fumar empeora la enfermedad. Por favor sean responsables. pic.twitter.com/hjAzVewEDn — Fabricio Ballarini (@FabBallarini) March 26, 2020

Antibióticos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas.

La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella; por lo que no se deben usar antibióticos como medio de prevención.

Los cubrebocas o mascarillas garantizan protección ante el virus



Si no se presentan los síntomas respiratorios característicos de la COVID-19 (sobre todo, tos) o no se cuida de una persona que pueda haber contraído esta enfermedad, no es necesario llevar puesta una mascarilla clínica.

Las mascarillas desechables solo se pueden utilizar una vez y hay que considerar que quienes no están enfermos ni cuidan a pacientes con COVD, están malgastando una mascarilla.

Algunas instituciones y personal de salud han manifestado que hay escasez de material médico debido a la demanda de personas que realmente no lo necesitan.

Los animales pueden contagiar a los humanos de COVID-19

Los coronavirus son una extensa familia de virus que son comunes entre los murciélagos y otros animales. En raras ocasiones las personas se infectan por estos virus, que luego pueden propagarse a otras personas.

Aunque ha habido un caso de un perro infectado en Hong Kong, hasta la fecha no hay pruebas de que un perro, un gato o cualquier mascota pueda transmitir el COVID-19.

Tache para @OfficeDepotMex, propiciando el abandono de animales de compañía a raíz del COVID-19 pic.twitter.com/cta2UsM3Vn — Mascotas Coyoacán 🐾 (@MascotaCoyoacan) March 26, 2020

La paquetería no transmite COVID-19

La probabilidad de que una persona infectada contamine artículos comerciales es baja, y el riesgo de contraer el virus causante de la COVID-19 por contacto con un paquete que haya sido manipulado, transportado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo.

¿Hay una vacuna?

En redes sociales, ha circulado que el antiviral cubano Interferón Alfa 2B puede ser una cura para el COVID-19; sin embargo, esta información aún no es una realidad. De acuerdo con la OMS, hasta la fecha, no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar la COVID-2019 y los afectados deben recibir atención de salud para aliviar los síntomas. No obstante, se están investigando posibles vacunas y distintos tratamientos farmacológicos.

El coronavirus fue “creado” en un laboratorio

Desde los inicios de brote, ha circulado una teoría conspirativa que asegura que el COVID-19 fue creado en un laboratorio o, incluso que fue una invención del gobierno. Sin embargo, no existe evidencia científica de que alguna de estas afirmaciones sea cierta.

El cloro es un gran aliado contra la enfermedad

Aunque ha circulado la leyenda popular que el cloro puede ser utilizado en el cuerpo para matar bacterias, lo cierto es que el uso de esta sustancia o el alcohol, no sirve para matar los virus que han entrado al organismo. De acuerdo con la OMS, estas sustancias pueden dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.). Solo sirven para desinfectar las superficies, con ciertas recomendaciones, pero NO en el cuerpo.

La OMS recomienda, en lugar de estas sustancias, limpiarse las manos con frecuencia con un gel hidroalcohólico o con agua y jabón.

En algunas ciudades utilizaron helicópteros para desinfectar y en Rusia soltaron leones para evitar quiebres en la cuarentena

En redes sociales circuló la « noticia » que helicópteros rociarían desinfectante en las calles para prevenir el coronavirus, sin embargo, esta noticia ha sido desmentida, tanto por diferentes medios de comunicación como por el municipio de Querétaro.

Vía Twitter también circuló la noticia de que en Rusia se soltaron leones para vigilar la cuarentena por el COVID-19; información que ya fue desmentida por el diario Russia Beyond.