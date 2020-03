Prestadores de servicios trabajan para prevenir COVID-19

Cámaras empresariales, de la industria restaurantera y de prestadores de servicios colaboran con Protección Civil del municipio de Querétaro para implementar medidas de prevención y contención del COVID-19.

Cámaras empresariales, de la industria restaurantera y de prestadores de servicios se han reunido con la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro para sumar esfuerzos en el objetivo de prevenir y contener el COVID-19, informó Carlos Rodríguez Di Bella, director de dicha dependencia.

«Estamos apelando a seguir concientizando a la ciudadanía de las medidas que se tienen que tomar para evitar la extensión de esta situación», aseguró Rodríguez Di Bella, y destacó que se percibe buena conciencia de parte de los empresarios para participar en la contingencia impuesta por las autoridades de Salud.

«Las cámaras de comercio y algunas asociaciones de discotequeros y centros nocturnos se acercaron, y existe la total apertura de parte de los liderazgos para ir de la mano de la autoridad municipal y estatal a fin de evitar la propagación», añadió.

El director de Protección Civil municipal mencionó que continúan las pláticas para llegar a un acuerdo que permita reforzar las medidas de prevención que eviten la propagación del COVID-19, como sería, por ejemplo, la reducción de aforos y horarios en restaurantes.

Reiteró que se procura la continuidad de operaciones en los mercados públicos del municipio, por lo que se implementarán las medidas de salubridad pertinentes para que puedan seguir funcionando correctamente.

Carlos Rodríguez Di Bella, hizo un llamado a evitar concentraciones en áreas comunes de de condominios con alberca, así como a tomar con seriedad las medidas sanitarias. También invitó a la ciudadanía a no caer en la desinformación y a evitar compartir datos no verificados o que no provengan de una fuente oficial.