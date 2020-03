Pese a COVID-19, continúan estudiantes queretanos con su formación en línea

La SEP y la Sedeq a dispuesto diversas herramientas para la educación a distancia; checa aquí todas las opciones

José Alfredo Botello Montes, titular de la Secretaría de Educación en Querétaro (Sedeq), señaló que durante este periodo de cuarentena se cuenta con esquemas educativos en línea con los que se puede mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje en la entidad.

El funcionario destacó que una pieza clave para que este esquema funcione es la participación de los padres de familia, así como los propios docentes.

“Sin duda, esta contingencia, ha representado una gran prueba para el sector educativo estatal y del país, pero también para nuestros excelentes docentes y nuestros padres de familia, afortunadamente se han tomado las medidas necesarias para no parar en cuanto al aprendizaje en línea y otras vías”, destacó.

El secretario recordó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades educativas del Estado, han puesto a disposición de las familias diversos recursos para dar continuidad a los estudios, en la siguiente liga: https://www.usebeq.edu.mx/PaginaWeb/Home/RefuerzoActividades

Y también la plataforma de la SEP para apoyar a alumnos durante período de aislamiento que está funcionando desde el pasado 23 de marzo con el fin de que estudiantes realicen actividades desde el hogar, a la cual se puede acceder a través de la televisión y en línea, accediendo a la página www.sep.gob.mx, o en www.televisioneducativa.gob.mx en la que se cuenta con teleprimaria, telesecundaria y telebachillerato.

Asimismo, destacó que las páginas www.aprendeencasa.sep.gob.mx y www.aprende.edu.mx serán para fortalecer las tareas docentes, también para consulta se encuentran disponibles los siguientes links. www.telesecundaria.sep.gob.mx y www.librosdetextos.sep.gob.mx.

Las clases de preescolar y primaria serán transmitidas de lunes a viernes de 9:00 am a 12:30 pm a través del canal 11; las de secundaria de lunes a viernes de 8 am a 11 am, y las de bachillerato de 11:00 am a 13:00 pm horas en el canal 14.