Para que se permita el aborto legal en Querétaro se tendría que presentar otra iniciativa

De acuerdo con el legislador panista Miguel Ángel Torres Olguín, al rechazarse la iniciativa que permitiría el aborto legal en comisiones y no incluirse reservas, «tendría que haber otra iniciativa».

Se tendría que presentar una nueva iniciativa para que se permita el aborto legal, en caso de estar en riesgo la vida de una mujer embarazada, enfatizó Miguel Ángel Torres Olguín, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Esto luego del rechazo en la Comisión de Puntos Constitucionales de la iniciativa que permitiría el aborto legal, hasta las 12 semanas de gestación, y que presentó la diputada local por Morena, Laura Polo.

De acuerdo con el legislador panista, al rechazarse la iniciativa en comisiones y no incluirse reservas, «tendría que haber otra iniciativa». Reiteró que esta no será presentada por Acción Nacional, ya que no forma parte de su agenda.

Ante las críticas de grupos feministas que consideraron que los derechos de las mujeres fueron usadas como bandera política, toda vez que los legisladores panistas están en contra del aborto, Torres Olguín defendió que el PAN se sume al pronunciamiento en contra de la violencia contra las mujeres.

«Son dos temas distintos. Por supuesto que nosotros en contra de la violencia hacia la mujer y nos sumamos a esta iniciativa ciudadana […] pero el partido ha sido claro por años, es en favor de la vida y es nuestra bandera que siempre hemos defendido», puntualizó.