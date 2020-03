“Ni una más”, gritan más de 10 mil queretanas

Durante casi tres horas, las calles del Centro Histórico y avenida Zaragoza, se pintaron de morado y negro, para exigir un alto en la violencia contra las mujeres

Más de 10 mil queretanas, de acuerdo con las cifras de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se reunieron para recorrer las calles del Centro histórico. El trayecto inició en Plaza Constitución para tomar la calle Benito Juárez y marchar por la avenida Zaragoza.

Mientras las mujeres subían las calles, se leían pancartas como: “La lucha termina cuando se abandona. No nos vamos a callar”; “Por las de ayer, hoy y mañana y las miles que ya no están”. Una niña, de no más de cinco años, acompañada de su madre, sostenía un cartel en su espalda en el que se leía: “Quiero crecer sin miedo #8M”.

Durante el recorrido, se mezclaba el sonido de los golpes de cacerolas, los tambores y los gritos de las mujeres: “Ni una más”, “El Estado opresor, es un macho violador” y “Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente”.

“Estado feminicida”, “Querétaro feminicida” y “Esto se limpia, ¿a mis hermanas quién me las devuelve?”; fueron algunas de las consignas que se pintaron en el tanque y la plaza Constitución.

Cerca de las siete de la noche, las mujeres comenzaron a congregarse alrededor de la fuente en la Plaza Constitución; ahí, con los gritos de protesta, una joven realizó un performance; desnuda y con pintura roja alrededor de su cuerpo, relató sus experiencias de violencia. Las mujeres cercanas la abrazaron con fuerza, mientras, en las calles se escuchaba: “Yo sí te creo” y “Ni una más”.

Beatriz Espíndola, representante de Feminismo para Todas, externó la postura de las organizaciones feminista, al enfatizar que el Estado mexicano tiene una “gran deuda” con las mujeres; ya que persisten las brechas de género.

“Es necesario aclarar, a quienes no forman parte de los movimientos feministas que estos no son una moda, ni están financiados por intereses oscuros”, agregó la activista.

En tanto, otro grupo de mujeres, en Plaza de Armas, protestaba afuera de las puertas cerradas de Palacio de Gobierno con gritos de “Justicia”.

La manifestación concluyó cerca de las ocho de la noche; sin embargo, en el asfalto todavía se leían pintas como“Ni una más” y en las paredes,“Me quiero viva”.