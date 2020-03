Medios internacionales critican medidas de gobierno de AMLO ante COVID-19

Distintos medios internacionales como El País, BBC Mundo y The New York Times han publicados distintos artículos sobre las acciones del Gobierno Federal para enfrentar esta pandemia

Hace varios días, medios internacionales criticaron la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de no cancelar sus eventos masivos de fin de semana y de seguir saludando a la gente de beso y abrazo, esto pese a las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

Además, AMLO fue objeto de críticas y burlas, de la prensa y sociedad en general, al referir en su conferencia mañanera del 18 de marzo que cuenta con amuletos religiosos para su protección.

En Códice Informativo compilamos algunas de las publicaciones realizadas por medios como El País, BBC Mundo y The New York Times sobre las acciones del Gobierno de México para enfrentar esta pandemia.

En su edición de este martes, el diario El País habla de cómo el coronavirus ha dejado en evidencia la fragilidad de los estados y la dificultad que tienen en la lucha de la pandemia en América Latina.

Como ejemplo coloca a México, quien afirma ha retrasado la implementación de medidas restrictivas principalmente para no “condenar” a las millones de personas que viven del día a día.

The New York Times publicó que el presidente mexicano hace un esfuerzo por superar a Donald Trump como el peor mandatario al manejar una crisis como el COVID-19. En el texto, critica las omisiones del presidente para respetar la sana distancia durante sus eventos masivos y continuar con los saludos, así como sus estampas de protección, por lo que lo cataloga como irresponsable y vislumbró lo peor si no se toman las medidas necesarias para no perjudicar a la población.

En tanto, BBC Mundo realizó un estudio comparativo para conocer la verdadera capacidad que tienen los gobiernos latinoamericanos para enfrentar la pandemia, cuando anualmente invierten menos del 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en salud, con excepción de Cuba.

El medio informativo Deutsche Welle escribió que esta crisis de salud ha puesto a prueba a los gobiernos populistas latinoamericanos encabezados, por ejemplo, por López Obrador, Nicolás Maduro y Jaír Bolsonaro, quienes asegura han sido más reticentes en la toma de decisiones.

En cuanto a México, critica que el presidente continúe recorriendo el país y saludando a la gente bajo el argumento de que el país no se encuentra en el punto más difícil de la pandemia.

The Washington Post informa que las calles y destinos turísticos de México han disminuido su aforo y hace énfasis en que el gobierno federal no anunció medidas más restrictivas en comparación con los gobiernos estatales. Asimismo, en su texto destaca que los mercados y transporte público siguen ocupados, mientras que los vendedores ambulantes continúan en las calles cuando hay 367 casos confirmados en el país y cuatro muertes.

El periódico The Guardian realizó un artículo sobre la polémica consulta popular en Mexicali, en medio del auge de la pandemia en el mundo, que generó la cancelación de la planta de Constellation Brands. En él se critica que la consulta se realizara en tan poco tiempo, que solo votara el 3.5 por ciento de la población de la ciudad y que la economía mexicana no se encuentra en su mejor momento.

En en su edición del 19 de marzo, LA Times escribió que, contrario a sus homólogos del norte y sur del continente, el presidente de México no contempló como una opción cerrar las fronteras y su resistencia a dejar de saludar de beso. Asimismo, destacan que el peso mexicano disminuye su valor, cada vez más, en comparación al dólar, y lo compara con Donald Trump y Jaír Bolsonaro quienes minimizan el riesgo de la pandemia.

Otro de los medios, el diario La Croix, detalla las medidas que se han adoptado en los países latinoamericanos para frenar la propagación del COVID-19, como la Jornada de Sana Distancia en México.