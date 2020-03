Marcha del #8M, grito unísono de las mujeres para decir “¡ya basta a la violencia!”: DDHQ

La titular de la DDHQ, quien acudió a la movilización acompañada de su familia, destacó que fue un ejercicio pacífico en el que se externó el disgusto de las mujeres por la violencia

Roxana Ávalos Vázquez, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ), consideró que la marcha feminista del domingo 8 de marzo y el paro de este lunes 9 son un grito unísono para decir “¡ya basta a la violencia!”.

“Me gustó que fue una manifestación pacífica y que se hizo escuchar al unísono la voz de las mujeres, en el sentido de, ‘¡ya basta a la violencia contra la mujer!’, ‘¡ya basta a la discriminación!”, detalló la ombudsperson queretana.

Ávalos Vázquez consideró que la necesidad de hacer notar el disgusto y el enojo de las mujeres por la violencia fue lo que motivo la cadena humana realizada el sábado en Calzada de los Arcos, la marcha de ayer y el paro de este lunes.

La ombudsperson agregó que la masiva afluencia de queretanas a la manifestación, que de acuerdo con datos de Protección Civil sumó a más de 10 mil queretanas, fue detonada por los recientes feminicidios que han cimbrado al país, específicamente los casos de Fátima e Ingrid.

“La gota que derramo el vaso, o las gotas, fueron el feminicidio de Fátima y de Ingrid. Ya el salvajismo con el que están actuando cada vez más, atentado contra la vida, contra la integridad física de las mujeres no se puede permitir”, sentenció.

Es por ello que este tipo de manifestaciones son un llamado para que la autoridad haga algo al respecto, tanto de manera preventiva, como en la aplicación de la ley para así evitar la impunidad.

“Desgraciadamente en los casos donde ya se dieron los feminicidios, o daños a la integridad de las mujeres por esa violencia, que no queden impunes, esto es que se aplique la ley, no modificar leyes, esas ya están, más bien que se aplique la ley de manera efectiva para que no se dé la impunidad y también empiece a ser disuasivo”, señaló.

Finalmente, la titular de la DDHQ destacó que la manifestación “fue un ejercicio de libertad, pues también hay mujeres que pueden no estar de acuerdo y también es muy legítimo el que piensen diferente”.