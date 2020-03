Lanza El Marqués operativos contra COVID-19

Hasta el momento se ha realizado la revisión de 61 establecimientos y siete tianguis

Con el objetivo de verificar que se cumplan con las indicaciones establecidas por el Ayuntamiento de El Marqués, para evitar la propagación del virus COVID-19, se realizó un segundo operativo de inspección en establecimientos y tianguis de distintas comunidades de la demarcación, encabezado por la Coordinación de Protección Civil.

Al respecto, el subdirector de dicha dependencia, Ernesto Guevara López, informó que se continuarán realizando estos recorridos, en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Proximidad Social, para constatar que se implementen las medidas y normativas de seguridad e higiene emitidas por la Secretaría de Salud de Gobierno Federal y las disposiciones del Consejo Técnico del estado en materia de seguridad.

Destacó que en este último operativo se ejecutó la suspensión de dos eventos masivos: uno de ellos, una boda a la que asistieron 350 personas que se encontraban en un inmueble utilizado como salón de fiestas en La Cañada, por lo que hizo un llamado a evitar realizar y acudir a reuniones masivas.

“En La cañada se estaba llevando a cabo una boda, con un aforo de 350 personas, tuvimos que intervenir para que el establecimiento fuera desalojado imponiendo las medidas de apremio en correlación al reglamento de Protección Civil de El Marqués”.

“Dentro de estas fechas todo evento deportivo, cultural, en cualquier tipo de salón de eventos, establecimiento particular, conjuntos, áreas comunes, centros deportivos, cualquier acción que aglomere personas en un establecimiento están totalmente prohibidos. Si se llevan a cabo estas acciones, se atiende el operativo, se les hacen recomendaciones y si no se acatan, se sancionan a los infractores”, puntualizó.

Asimismo, Guevara López señaló que, hasta el día de hoy, se ha realizado la revisión de 61 establecimientos y siete tianguis, dando pláticas informativas con tianguistas y con dueños de negocios, para que conozcan las indicaciones y condiciones en las que se tiene que trabajar, por lo que se espera la respuesta inmediata de los mismos, así como de la gente que asiste a ellos.

En el marco del cumplimiento a lo establecido por las autoridades correspondientes para combatir este virus, la Coordinación de PC refirió que, tanto establecimientos y tianguistas efectuaron su instalación de acuerdo a los horarios y normas de salud establecidas, sin embargo fueron retirados 65 puestos con venta de artículos no permitidos en el tianguis de Amazcala, mientras que en el tianguis de La Griega se desalojó a 16 de ellos y en La Pradera se indicó a 20 negocios de comida no instalarse por no acatar las indicaciones.

Finalmente el subdirector de la dependencia solicitó el apoyo a toda la ciudadanía, y comprensión ante esta pandemia, “las medidas de seguridad, para que se pueda evitar la propagación, no solo depende de las autoridades, sino de todos los ciudadanos, cualquier cuestión que vaya en contra de las indicaciones que se están llevando a cabo a nivel estatal no duden en reportarlas al número único de emergencias, al 911 o en nuestras redes oficiales”.