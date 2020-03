Investigador de la UAQ pide no caer en pánico por coronavirus

Marco Sánchez Ramos, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en Biomédica y Neurobiología, mencionó que aunque la tasa de contagio es alta, la mortandad no es tan elevada como en otros padecimientos

Los casos de Coronavirus (COVID-19) seguirán aumentado a nivel global, sin embargo no se debe de caer en pánico refirió Marco Sánchez Ramos, docente de la Universidad Autónoma de Querétaro y especialista en Biomédica y Neurobiología.

Así lo indicó en el marco de la conferencia “Coronavirus: la Comprensión como un arma para la prevención” organizado por los consejeros ciudadanos del Medio Ambiente del municipio de Corregidora y la Red de Sustentabilidad y Ambientalistas de Querétaro que se realizó en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la UAQ.

“Ya llegaron a Querétaro los casos, hay 11 en México ya, seguramente cuando termine está plática va haber uno o cinco más (…) a nivel global esperamos que haya incremento de casos y no es que diga que no pase nada, estoy diciendo que no haya pánico por algo que suele ocurrir en las epidemias“, precisó Sánchez Ramos.

Mencionó que en comparación a la gripe estacionaria, el número de muertes es menor en el coronavirus, pues se registran hasta 600 mil muertes al año por gripa, sin embargo la tasa de propagación de contagio del coronavirus es mucho mayor.

Enfatizó que los cubrebocas y geles antibacteriales no funcionan de nada, por lo que consideró que hubo un mal gasto por parte de los recursos públicos del gobierno estatal de adquirir 300 mil cubrebocas pues le quitan la oportunidad de tener la herramienta a enfermos y a personal de salud.

Consideró que los gobiernos deberían apostar los recursos en investigación de otras alternativas para contrarrestar la enfermedad, pues la vacuna tardará un año en desarrollarse mientras los casos seguirán.

Compartió que existe un medicamento de origen Chino-Cubano de Interferon que podría ser útil contra el COVID-19, que incluso ya se está utilizando en los enfermos en China.

“¿Esperaremos a la vacuna? ¿Un año? (…) resulta que los factores de riesgo tiene que ver con el sistema inmunológico con una proteína compleja, pero que cada vez que una célula responde a un virus, está responde con una molécula a veces difícil llamada interferon y ese hace posible que se bloqueé ese mecanismo“, explicó.

Agregó que los adultos mayores con enfermedad crónicas como cardivasculares, diabetes, entre otras son los más propensos en contraer la enfermedad a comparación de los niños que tienen un sistema inmunológico más fuerte.

Reiteró que los mecanismo de prevención son: lavarse la manos, mantener al menos un metro de distancia de personas infectadas de gripe, así como si se presenta síntomas no salir de casa o salir con precauciones básicas.

En tanto Carlos Saldaña, docente de la UAQ y encargado del Laboratorio Nacional de Visualización Científica Avanzada (LAVIS), propuso la creación de un área que congregue científicos, políticos, estudiantes y padres de familia para analizar la mejor toma de decisiones en situaciones de enfermedades como el Coronavirus.

Por último, Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, hizo un llamado para que no haya pánico entre la ciudadanía, así como comprender la enfermedad para poder enfrentarla.