Habitantes de Ezequiel Montes se quejan por situación de seguridad en el municipio

Dos mujeres habitantes de la comunidad de Loberas, lamentaron que los policías municipales no dan rondines en las noches, cuando señalan, más lo necesita la población

Luego de registrarse un operativo en el que se detuvio a 15 personas y se realizaron cateos a varias viviendas, los habitantes de Ezequiel Montes se quejan de la situación de inseguridad en el municipio.

Dos mujeres habitantes de la comunidad de Loberas, lamentaron que los policías municipales no dan rondines en las noches, cuando señalan, más lo necesita la población. Una de ellas, llama a la alcaldesa Elvia Montes Trejo, para que atienda a los habitantes de forma igualitaria cuando la buscan.

“Llama uno a las patrullas municipales ¿qué es lo que hacen? No vienen. Tardan en contestar o dicen, no estamos en servicio (…) hubo una ocasión que vine. Me tuvo ahí a las tres, cuatro, cinco de la tarde y no salía a atenderme, pero llegaban los que vienen de categoría y eso son los que pasaba primero. Eso no se vale, debe de ser parejo. Todos iguales”, expresó.

Un joven, de aproximadamente unos 20 años, asegura que si se enteró de los hechos ocurridos el fin de semana, e indica que, desde su punto de vista, no contemplaba que dentro de la policía municipal existiera un mal manejo.

“Ya se habían tardado (…)sí ayuda mucho porque te da la confianza que vino alguien más para hacer el trabajo, que ya estaba quedado obsoleto”, dijo.

Otra de las habitantes relata que, tras enterarse de la aprehensión de presuntos integrantes de este grupo delincuencial, percibe que no se está seguro en Ezequiel Montes y esta situación le genera temor.

“No toda la seguridad o todos los policías que están a cargo, no todos son corruptos. Algunos sí, algunos no. No podría decir que todos son malos, sino algunos”, defendió también a las corporaciones.

De igual forma, coincidió otra de las habitantes de la comunidad de El Ciervo, quien reconoce hay inseguridad en el municipio, no obstante, los servicios municipales como el alumbrado público operan de manera adecuada.

“Yo siento que casi no hay mucha seguridad. A una amiga la asaltaron, y de hecho no, según ella buscaba ayuda, pero ningún policía había en la calle”, lamentó.

Otra habitante de colonia Las Flores, en Ezequiel Montes, relató a Códice Informativo que “se escucha mucho robo” en las viviendas, además, las patrullas tardan en llegar o no acude a donde se reportan incidentes. “Ya da más temor andar fuera de casa (…) está trabajando la señora (Elvia Montes Trejo), pero en seguridad, es donde se escucha más el problema”.

Una de entrevistadas, aseguró que se siente segura en el municipio; aunque “escuchó” acerca del operativo de fin de semana, desconoce el motivo por el que se realizó. “Si hay un policía involucrado que también tomen cartas en el asunto”, añade.

De acuerdo con un joven, quien salió de trabajar el día del operativo y se encontró con los cateos, este hecho “pone en alerta” a la población; “de todo lo que no estábamos enterados y, ahora, ¿qué sigue?”, cuestiona.

“Iba saliendo de trabajar en la madrugada y tuve que pasar por unas calles donde estaban cateando y no me dejaron pasar (…) no sabemos ya hasta qué grado esté metida la delincuencia y qué es lo que va a pasar después”, reconoció.