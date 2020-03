Este 2020 será el año de las mujeres: Luis Nava

Este programa es un logro de los compromisos de campaña y se dará seguimiento a cada una de las beneficiadas

Con el objetivo de construir mujeres empoderadas, hombres sensibilizados y una sociedad más fuerte, el municipio de Querétaro realizó la presentación del programa “Con ellas hacemos la diferencia”.

En su intervención Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro, indicó que con esta acción se cumplirá su compromiso de transformar la vida de las mujeres.

“Implica ir más allá, implica verdaderamente cambiar, apoyar y por eso nos tardamos unos meses, pero después de tantos esfuerzos tenemos un programa en dónde vamos a cumplir nuestro compromiso, vamos a cumplir un objetivo que es impulsar a nuestro municipio con ellas, con las mujeres”, enfatizó Nava Guerrero.

Agregó que este 2020 será el año de las mujeres, además explicó que el lanzamiento del programa tardó un poco, pues no solo querían que fuera un programa de “apoyitos”.

En tanto Arahí Domínguez, presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, señaló que este programa es un logro de los compromisos de campaña, y se comprometió a dar seguimiento a cada una de las beneficiadas.

“Este programa representa sin duda un logro más para ustedes y sin duda un compromiso que se tenía desde la campaña, así que para mí no me llena más de orgullo y voy a estar al pendiente no tengan duda”, declaró.

El programa “Con ellas hacemos la diferencia” acompañará a 55 mujeres de las siete delegaciones, las cuales eran capacitadas en diferentes áreas.

El programa está conformado por cinco etapas que son salud integral en donde se empoderará a las mujeres desde su cuerpo; salud emocional con acciones de nutrición y acondicionamiento físico; apoyándolas a identificar su talento; finanzas personales y emprendedurismo.

Las acciones se desarrollarán en un lapso de 15 semanas a través de conferencias, talleres, círculos de mujeres y espacios de actividad física.

Entre las personas que impartirán los talleres y conferencias están: Sofía Macías, autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista; Cinthya Elizabeth Manríquez Téllez, Fundadora de CO&CO (COUCHING & CONSULTING experience); Rebeca Muñoz, Directora de Programa de Habilidades Humanas en Formación Ejecutiva Empresarial; Roberto Debayle, Fundador de Bravado; Claudia Quijas Mirabel, Conductora del Programa “Ser Mujer”, entre otros.