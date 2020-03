Estalla coche-bomba frente a base la Guardia Nacional en Celaya

Como resultado de la explosión, resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional

Cerca de las 18:30 horas de este domingo, se registró la explosión de un coche-bomba afuera de las instalaciones de la Feria de Navidad, la cual está ubicada por el cuartel de la Guardia Nacional en Celaya, Guanajuato.

De acuerdo con información de El Sol del Bajío y Politico.mx, como resultado de la explosión, resultaron heridos dos elementos de la Guardia Nacional, y hasta el momento, se desconoce quién dejó el auto con el explosivo.

Al lugar de los hechos llegaron diversas corporaciones policíacas y socorristas.

No obstante, los dos elementos federales, que resultaron heridos no presentaron lesiones de gravedad, por lo que fueron atendidos al interior de su cuartel y no se requirió que se trasladaran a un hospital.