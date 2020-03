Diputados priistas acuden a Palacio de Gobierno; piden redireccionar recursos a COVID-19

Abigaíl Arredondo detalló que, hasta la fecha, no ha existido ninguna reunión en el Congreso local para reestructurar el presupuesto de Egresos para el 2020

Los legisladores locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentaron en Palacio de Gobierno para presentar un exhorto y que se redireccionen recursos públicos para atender las afectaciones por el COVID-19, a la vez que denunciaron que el Congreso local “ha estado parado”.

Abigaíl Arredondo Ramos, coordinadora de la bancada priísta, expuso que ante la contingencia del COVID-19, la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado debe presentar una propuesta para que se reasignen recursos públicos en la salud y la economía.

En este sentido, detalló que, hasta la fecha, no ha existido ninguna reunión en el Congreso local para reestructurar el presupuesto de Egresos para el 2020.

“Si bien a nosotros nos toca votarlo, como Congreso, como diputados, como 59 Legislatura, el que tiene que mandar la propuesta es el Ejecutivo a través de la Secretaria de Finanzas (…) precisamente lo que estamos esperando es esta propuesta, para ya nosotros poderlo analizar”, explicó.

Arredondo Ramos indicó que, en una reunión sostenida en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se cuestionó la medida de aplazar la sesión de pleno del mes de marzo, ya que conforme vayan pasando los días de la contingencia, será más difícil realizar las actividades.

“El Congreso honestamente ha estado parado y eso nos tiene sumamente preocupados, porque si bien somos los primeros que acatamos el no salir de casa si no tienes qué (…) al final, nosotros tenemos una obligación y no podemos cerrar el telón y decir, se acabó”, agregó.