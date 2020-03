Descartan productores queretanos incremento en el precio de la tortilla

“Nosotros nos vamos a mantener en el precio que tenemos. Nosotros tenemos un precio como máximo de 18 pesos”, detalló Arturo Campos, líder tortillero

La Federación de Productores de la Masa y la Tortilla de Querétaro A.C., mantendrá un precio máximos de 18 pesos por kilo, afirmó el presidente de la organización, Arturo Campos Novoa, quien señaló que el precio de este producto no ha tenido incrementos, sin embargo, sí el costo del maíz.

De acuerdo con Campos Novoa, anteriormente, el precio del maíz oscilaba en los cuatro mil 700 pesos, por tonelada, y esta semana, se incrementó a más de cinco mil pesos; esto debido a la alza del dólar.

“Los precios no están subiendo (…) Nosotros nos vamos a mantener en el precio que tenemos. Nosotros tenemos un precio como máximo de 18 pesos”, detalló.

Campos Novoa consideró que aquellos establecimientos que mantienen precios inferiores a los 15 pesos, evaden algún costo de producción, y caen en la ilegalidad, al no pagar prestaciones a los empleados o impuestos.

“No tienen con qué comprobar la factura del maíz, la factura de la harina; no pagan seguro social a sus empleados; no tienen licencias municipales; no pagan impuestos. Entonces, es una ilegalidad como trabajan y, todo esto, les reduce su costo de producción”, afirmó.

Campos Novoa agregó que, actualmente mantienen pláticas con las autoridades para evitar el tener que incrementar el precio de la tortilla.“Por eso todavía no tomamos ninguna acción en algún ajuste de la tortilla”, puntualizó.