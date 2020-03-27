120 restaurantes de Querétaro tendrán entrega a domicilio para favorecer sana distancia social
Esto tras un acuerdo entre la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado (CANIRAC)
Más de 120 establecimientos de comida en Querétaro ofrecerán servicio de entrega a domicilio para fomentar las medidas de distanciamiento social, ante la contingencia por el COVID-19.
La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado (CANIRAC), puso a disposición la siguiente lista de establecimientos que ofrecerán este servicio.
|NOMBRE COMERCIAL
|DIRECCIÓN
|COLONIA
|MUNICIPIO
|ALDA CAFÉ CORREGIDORA
|ANDADOR 5 DE MAYO
|CENTRO
|QUERETARO
|ALDA CAFÉ PLAZA DEL PARQUE
|PROL. CORREGIDORA NORTE #691
|CENTRO COMERCIAL P. DEL PARQUE
|QUERETARO
|ARGENTILIA
|AV CONSTITUYENTES PTE #59
|CASA BLANCA
|QUERETARO
|ASADERO EL GRAND
|PROF LUIS M OLVERA #8
|CENTRO
|QUERETARO
|BARRA DE COYUCA
|ANILLO VIAL JUNIPERO SERRA 7013 LOCAL 9 PLAZA ALMIRA
|LA PRADERA
|EL MARQUES
|BRASANTA GRILL & DRINKS
|BOULEVARD HACIENDA EL JACAL 706-5
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|BRUNO
|BLV. BERNARDO QUINTANA #5260
|ALAMOS 1ERA SECCION
|QUERETARO
|CAFÉ B’OTHEZA
|AV. HEROICO MILITAR ESQ. AV. FRANCISCO I MADERO #4
|MAGDALENA
|TEQUISQUIAPAN
|CAFÉ COLIBRI
|AVENIDA EL JACAL #2
|EL PUEBLITO
|QUERETARO
|CAFÉ MADERO
|CALLE IGNACIO ZARAGOZA 142A
|CENTRO
|QUERETARO
|CARNITAS LOS CORREA PIE DE LA CUESTA
|AV. PIE DE LA CUESTA #1440
|AMALIA SOLORZANO
|QUERETARO
|CARNITAS LOS CORREA PLAZA DE TOROS
|AV. CONSTITUYENTES
|ORQUIDEAS
|QUERETARO
|CASUAL
|AV. CIRCUNVALACION 15A
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|CAVA BOCANEGRA Y QUESOS NEOLE
|CARRETERA 200 KM 50
|FUENTEZUELAS
|TEQUISQUIAPAN
|CELTICS IRISH PUB
|CALZADA DE LOS ARCOS #8
|BOSQUES DEL ACUEDUCTO.
|QUERETARO
|CERVECERIA 25 50
|AV. MIGUEL HIDALGO
|CENTRO
|QUERETARO
|CHILTEPINOS
|AV. CONSTITUYENTES 1285 PLAZA CONSTITUYENTES
|CORREGIDORA
|CORREGIDORA
|CHINITO WINGS
|AV. UNIVERSIDAD OTE. #121
|ARBOLEDAS
|QUERETARO
|CHUCHO EL ROTO
|PASTEUR SUR #16
|CENTRO
|QUERETARO
|COCONO
|BLV. BERNARDO QUINTANA #18
|CALESA 1RA SECCION
|QUERETARO
|CRECOLA
|AV. UNIVERSIDAD #131 PTE LOCAL 4
|CENTRO
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT
|16 DE SEPTIEMBRE #15
|CENTRO
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT 5 DE MAYO
|CALLE 5 DE MAYO #16
|CENTRO
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT ALAMOS
|PASTEUR SUR #11 A
|CENTRO
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT CONSTITUYENTES
|AV. PASEO CONSTITUYENTES #1285
|TEJEDA
|CORREGIDORA
|CREPERIA VILLEMOT EL JACAL
|BLV. HACIENDA EL JACAL #701
|EL JACAL
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT MADERO
|MADERO #48.A
|CENTRO
|QUERETARO
|CREPERIA VILLEMOT MILENIO
|CAMINO REAL DE CARRETAS #416
|MILENIO III
|QUERETARO
|CUMPANIO
|CARRETERA QUERÉTARO – SAN LUIS 12401 LOCAL VIP 09
|EJIDO
|QUERETARO
|EL 9 B.QUINATANA
|ALAMOS 2DA. SECCION
|ALAMOS
|QUERETARO
|EL 9 JARDIN DE LA HACIENDA
|JARDIN DE LA HDA
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|EL BARRIO DE LA BOCHA
|BLVRD HACIENDA DEL JACAL 716
|EL JACAL
|QUERETARO
|EL GUAYABO
|VILLAS DEL MESON # 54
|JURIQUILLA
|QUERETARO
|EL SIRENITO
|CALLE HACIENDA DEL JACAL #703
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|FRIDA DAY TERRACE & GRILL
|MORELOS NORTE #4
|CENTRO
|TEQUISQUIAPAN
|FURÍ
|BLVD. B.QUINTANA #26
|CALESA
|QUERETARO
|HACIENDA LA LABORCILLA
|PROL CORREGIDORA NORTE 911 BIS
|PLAZA DEL PARQUE
|QUERETARO
|HAMBUR MUU CENTRO SUR
|BLVD CENTRO SUR 123
|COLINAS DEL CIMATARIO
|QUERETARO
|HAMBUR MUU MILENIO III
|CAMINO REAL DE CARRETAS 420
|MILENIO III
|QUERETARO
|HAMBUR MUU SAN JAVIER
|MARIANO ARISTA 20
|SAN JAVIER
|QUERETARO
|HOTEL LA GRANJA
|MORELOS 12 NTE
|CENTRO
|TEQUISQUIAPAN
|IKEBANA
|CARRETERA QRO-SLP 12401
|JURICA
|QUERETARO
|IPANEMA PIZZA BUFFETE
|CALZADA DE LOS ARCOS #170
|LOMA DORADA
|QUERETARO
|K´PUCHINOS
|AV. LOMAS DE PEDEGROSO #176
|LOMAS DE SANJUAN
|SAN JUAN DEL RIO
|KE CHELAS
|PROL TECNOLOGICO 700 INT 4
|LOS GIRASOLES
|QUERETARO
|KVA ARKIZ AND MATEO
|CENTENARIO 27
|CENTRO
|TEQUISQUIAPAN
|LA BOCHA
|BLV. BERNARDO QUINTANA #11
|PATHE
|QUERETARO
|LA BOCHA NAUTICA
|HACIENDA EL TINTERO 370
|VILLAS DEL MESON
|QUERETARO
|LA CHORCHA
|NIÑOS HEROES #17
|CENTRO
|TEQUISQUIAPAN
|LA MANSION
|BLVD. BERNARDO QUINTANA 9721
|CENTRO SUR
|QUERETARO
|LA MARMOTA CANDILES
|ACCESO A CANDILES #615
|MISION MARIANAS
|CORREGIDORA
|LA MARMOTA CIMATARIO
|AUTOPISTA MEXICO QUERETARO #2101
|FRACC. LAS MISIONES
|QUERETARO
|LA MARMOTA EL JACAL
|AV. EL JACAL 2 LOC 52
|PLAZA TERRANOVA
|CORREGIDORA
|LA MARMOTA EL MARQUÉS
|AV. RESIDENCIAL DEL PARQUE #1190 INTERIOR 10, 11 Y 12
|RESIDENCIAL DEL PARQUE
|EL MARQUES
|LA MARMOTA ZIBATA
|PASEO TUNA #18 LOCALES 210, 211 Y TERRAZA 210
|FRACC. ZIBATÁ
|QUERETARO
|LA VAKA ANTEA
|CARRETERA SLP QRO 11940 11101
|JURIQUILLA
|QUERETARO
|LA VAKA CONSTITUYENTES
|AV. CONSTITUYENTES 1750
|EL PUEBLITO
|QUERETARO
|LAS COSTILLAS DE SANCHO
|5 DE FEBRERO 137
|INDUSTRIAL JURICA
|QUERETARO
|LOS PONCHOS
|PASEO CONSTITUYENTES #1634
|EL PUEBLITO
|QUERETARO
|MARISCOS EL MALECON
|MERCADO ESCOBEDO LOCALES 78 Y 79
|CENTRO
|QUERETARO
|MESON DE LA CORREGIDORA
|ANDADOR 16 SEPTIERMBRE #16
|CENTRO
|QUERETARO
|MI VIDA LOCA
|Santiago de Querétaro, Qro, PASEO QRO
|EL MARQUES
|QUERETARO
|MOCHOMOS
|BLV. BERNARDO QUINTANA #5260 INT. 1D
|COLINAS DEL PARQUE
|QUERETARO
|NICOS
|BLVD BERNARDO QUINTANA. #506
|ARBOLEDAS
|QUERETARO
|OLA OLA
|BLVD HACIENDA EL JACAL #720
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|PAMPAS CENTRO SUR
|BLVD. BERNANDO QUINTANA 325
|CENTRO SUR
|QUERETARO
|PAMPAS JURIQUILLA
|AV 5 DE FEBRERO 10600
|JURICA
|QUERETARO
|PAMPAS PLAZA DE TOROS
|AV. PASEO CONSTITUYENTES 49
|LA GRANJA
|QUERETARO
|PEGUEROS
|CARRETERA LIBRE A CELAYA #6100
|CORREGIDORA
|CORREGIDORA
|PIZZETA ARCOS
|AV.CONSTITUYENTES #34
|MERCURIO
|QUERETARO
|PIZZETA MODULO CONSTITUYENTES
|AV. 5 DE FEBRERO NO. 110
|NIÑOS HEROES
|QUERETARO
|PIZZETA P. CANDILES
|CARRETERA A HUIMILPAN 4- 1001 LOCAL 14 Y 45
|PLAZAS DEL SOL
|QUERETARO
|PIZZETA SATELITE
|CARRETERA ESTATAL #100
|SAN ILDELFONSO
|QUERETARO
|PIZZETA SORIANA CIMATARIO
|CONSTITUYENTES # 183 CITE LOCAL 19
|CARRETAS
|QUERETARO
|QUERETARO RICO JARDINES DE LA HACIENDA
|HACIENDA GRANDE #320
|JARDINES DE LA HACIENDA
|QUERETARO
|QUERETARO RICO LA CRUZ
|INDEPENDENCIA #109
|CENTRO
|QUERETARO
|RED WINGS
|Av. CONSTITUYENTES #73
|CASA BLANCA
|QUERETARO
|RED WINGS TEC
|PROL TECNOLOGICO 950-B
|CENTRO
|QUERETARO
|RESTAURANTE 1810
|ANDADOR LIBERTAR #62
|CENTRO
|QUERETARO
|RESTAURANTE EL CASERIO
|AV. CONSTITUYENTES #101
|CASA BLANCA
|QUERETARO
|RIO QUINTANA
|BLV. BERNARDO QUINTANA CON AV. UNIVERSIDAD
|ALAMOS 1ERA SECCION
|QUERETARO
|ROBISON´S CRASH QRO
|BLV. BERNARDO QUINTANA #12 A
|CALESA
|QUERETARO
|ROCK N RIBS BERNARDO QUINTANA
|PLAZA SAN ISIDRO BERNARDO QUINTANA #41
|PATHE
|QUERETARO
|ROCK N RIBS CONSTITUYENTES
|AV CONSTITUYENTES #180 PTE
|PLAZA JUPITER
|QUERETARO
|ROCK N RIBS JURIQUILLA
|PLAZA SANTA FE
|JURIQUILLA
|QUERETARO
|ROCK N´ RIBS SENDERO
|LA VENTA
|LA VENTA
|QUERETARO
|ROCK N´ RIBS SJR
|CARRETERA PANAMERICANA PTE NO 202 (CENTRO COMERCIAL GALERIAS SAN JUAN DEL RIO)
|CENTRO
|SAN JUAN DEL RIO
|SABOR SUREÑO
|BLVD. UNIVERSITARIO NO.540 LOCAL 19 PLAZA SHOPPING CENTER
|JURIQUILLA
|QUERETARO
|SAN TEO
|DEL MANZANO 1
|ALAMOS 1 SECCION
|QUERETARO
|SAN TEO JURIQUILLA
|BLVD JURIQUILLA 2998 PLAZA 4 ELEMENTOS
|JURIQUILLA
|QUERETARO
|SANTO MAR
|ANTEA; CARRETERA SLP-QRO
|PARQUE INDUSTRIAL JURICA
|QUERETARO
|SONORA BEEF
|PROL. AV EL JACAL #996
|EL EJIDO SAN ANTONIO