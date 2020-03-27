120 restaurantes de Querétaro tendrán entrega a domicilio para favorecer sana distancia social


Por Paulina Rosales el 27/03/2020
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120 restaurantes de Querétaro tendrán entrega a domicilio para favorecer sana distancia social

Foto: Especial

Esto tras un acuerdo entre la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado (CANIRAC)

Más de 120 establecimientos de comida en Querétaro ofrecerán servicio de entrega a domicilio para fomentar las medidas de distanciamiento social, ante la contingencia por el COVID-19.

La Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados en el estado (CANIRAC),  puso a disposición la siguiente lista de establecimientos que ofrecerán este servicio.

 

 

NOMBRE COMERCIAL DIRECCIÓN COLONIA MUNICIPIO
ALDA CAFÉ CORREGIDORA ANDADOR 5 DE MAYO CENTRO QUERETARO
ALDA CAFÉ PLAZA DEL PARQUE PROL. CORREGIDORA NORTE #691 CENTRO COMERCIAL P. DEL PARQUE QUERETARO
ARGENTILIA AV CONSTITUYENTES PTE #59 CASA BLANCA QUERETARO
ASADERO EL GRAND PROF LUIS M OLVERA #8 CENTRO QUERETARO
BARRA DE COYUCA ANILLO VIAL JUNIPERO SERRA 7013 LOCAL 9 PLAZA ALMIRA LA PRADERA EL MARQUES
BRASANTA GRILL & DRINKS BOULEVARD HACIENDA EL JACAL 706-5 JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
BRUNO BLV. BERNARDO QUINTANA #5260 ALAMOS 1ERA SECCION QUERETARO
CAFÉ B’OTHEZA AV. HEROICO MILITAR ESQ. AV. FRANCISCO I MADERO #4 MAGDALENA TEQUISQUIAPAN
CAFÉ COLIBRI AVENIDA EL JACAL #2 EL PUEBLITO QUERETARO
CAFÉ MADERO CALLE IGNACIO ZARAGOZA 142A CENTRO QUERETARO
CARNITAS LOS CORREA PIE DE LA CUESTA AV. PIE DE LA CUESTA #1440 AMALIA SOLORZANO QUERETARO
CARNITAS LOS CORREA PLAZA DE TOROS AV. CONSTITUYENTES ORQUIDEAS QUERETARO
CASUAL AV. CIRCUNVALACION  15A JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
CAVA BOCANEGRA Y QUESOS NEOLE CARRETERA 200 KM 50 FUENTEZUELAS TEQUISQUIAPAN
CELTICS IRISH PUB CALZADA DE LOS ARCOS #8 BOSQUES DEL ACUEDUCTO. QUERETARO
CERVECERIA 25 50 AV. MIGUEL HIDALGO CENTRO QUERETARO
CHILTEPINOS AV. CONSTITUYENTES 1285  PLAZA CONSTITUYENTES CORREGIDORA CORREGIDORA
CHINITO WINGS AV. UNIVERSIDAD OTE. #121 ARBOLEDAS QUERETARO
CHUCHO EL ROTO PASTEUR SUR #16 CENTRO QUERETARO
COCONO BLV. BERNARDO QUINTANA #18 CALESA 1RA SECCION QUERETARO
CRECOLA AV. UNIVERSIDAD #131 PTE LOCAL 4 CENTRO QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT 16 DE SEPTIEMBRE #15 CENTRO QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT 5 DE MAYO CALLE 5 DE MAYO #16 CENTRO QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT ALAMOS PASTEUR SUR #11 A CENTRO QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT CONSTITUYENTES AV. PASEO CONSTITUYENTES #1285 TEJEDA CORREGIDORA
CREPERIA VILLEMOT EL JACAL BLV. HACIENDA EL JACAL #701 EL JACAL QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT MADERO MADERO #48.A CENTRO QUERETARO
CREPERIA VILLEMOT MILENIO CAMINO REAL DE CARRETAS #416 MILENIO III QUERETARO
CUMPANIO CARRETERA QUERÉTARO – SAN LUIS 12401 LOCAL VIP 09 EJIDO QUERETARO
EL 9  B.QUINATANA ALAMOS 2DA. SECCION ALAMOS QUERETARO
EL 9 JARDIN DE LA HACIENDA JARDIN DE LA HDA JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
EL BARRIO DE LA BOCHA BLVRD HACIENDA DEL JACAL 716 EL JACAL QUERETARO
EL GUAYABO VILLAS DEL MESON # 54 JURIQUILLA QUERETARO
EL SIRENITO CALLE  HACIENDA DEL JACAL #703 JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
FRIDA DAY TERRACE & GRILL MORELOS NORTE #4 CENTRO TEQUISQUIAPAN
FURÍ BLVD. B.QUINTANA #26 CALESA QUERETARO
HACIENDA LA LABORCILLA PROL CORREGIDORA NORTE 911 BIS PLAZA DEL PARQUE QUERETARO
HAMBUR MUU CENTRO SUR BLVD CENTRO SUR 123 COLINAS DEL CIMATARIO QUERETARO
HAMBUR MUU MILENIO III CAMINO REAL DE CARRETAS 420 MILENIO III QUERETARO
HAMBUR MUU SAN JAVIER MARIANO ARISTA 20 SAN JAVIER QUERETARO
HOTEL LA GRANJA MORELOS 12 NTE CENTRO TEQUISQUIAPAN
IKEBANA CARRETERA QRO-SLP 12401 JURICA QUERETARO
IPANEMA PIZZA BUFFETE CALZADA DE LOS ARCOS #170 LOMA DORADA QUERETARO
K´PUCHINOS AV. LOMAS DE PEDEGROSO #176 LOMAS DE SANJUAN SAN JUAN DEL RIO
KE CHELAS PROL TECNOLOGICO 700 INT 4 LOS GIRASOLES QUERETARO
KVA ARKIZ AND MATEO CENTENARIO 27 CENTRO TEQUISQUIAPAN
LA BOCHA BLV. BERNARDO QUINTANA #11 PATHE QUERETARO
LA BOCHA NAUTICA HACIENDA EL TINTERO 370 VILLAS DEL MESON QUERETARO
LA CHORCHA NIÑOS HEROES #17 CENTRO TEQUISQUIAPAN
LA MANSION BLVD. BERNARDO QUINTANA 9721 CENTRO SUR QUERETARO
LA MARMOTA CANDILES ACCESO A CANDILES #615 MISION MARIANAS CORREGIDORA
LA MARMOTA CIMATARIO AUTOPISTA MEXICO QUERETARO #2101 FRACC. LAS MISIONES QUERETARO
LA MARMOTA EL JACAL AV. EL JACAL 2 LOC 52 PLAZA TERRANOVA CORREGIDORA
LA MARMOTA EL MARQUÉS AV.  RESIDENCIAL DEL PARQUE #1190 INTERIOR 10, 11 Y 12 RESIDENCIAL DEL PARQUE EL MARQUES
LA MARMOTA ZIBATA PASEO TUNA #18 LOCALES 210, 211 Y TERRAZA 210 FRACC. ZIBATÁ QUERETARO
LA VAKA ANTEA CARRETERA SLP QRO 11940 11101 JURIQUILLA QUERETARO
LA VAKA CONSTITUYENTES AV. CONSTITUYENTES 1750 EL PUEBLITO QUERETARO
LAS COSTILLAS DE SANCHO 5 DE FEBRERO 137 INDUSTRIAL JURICA QUERETARO
LOS PONCHOS PASEO CONSTITUYENTES #1634 EL PUEBLITO QUERETARO
MARISCOS EL MALECON MERCADO ESCOBEDO LOCALES 78 Y 79 CENTRO QUERETARO
MESON DE LA CORREGIDORA ANDADOR 16 SEPTIERMBRE #16 CENTRO QUERETARO
MI VIDA LOCA Santiago de Querétaro, Qro, PASEO QRO EL MARQUES QUERETARO
MOCHOMOS BLV. BERNARDO QUINTANA #5260 INT. 1D COLINAS DEL PARQUE QUERETARO
NICOS BLVD BERNARDO QUINTANA. #506 ARBOLEDAS QUERETARO
OLA OLA BLVD HACIENDA EL JACAL #720 JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
PAMPAS CENTRO SUR BLVD. BERNANDO QUINTANA 325 CENTRO SUR QUERETARO
PAMPAS JURIQUILLA AV 5 DE FEBRERO 10600 JURICA QUERETARO
PAMPAS PLAZA DE TOROS AV. PASEO CONSTITUYENTES 49 LA GRANJA QUERETARO
PEGUEROS CARRETERA LIBRE A CELAYA #6100 CORREGIDORA CORREGIDORA
PIZZETA ARCOS AV.CONSTITUYENTES #34 MERCURIO QUERETARO
PIZZETA MODULO CONSTITUYENTES AV. 5 DE FEBRERO NO. 110 NIÑOS HEROES QUERETARO
PIZZETA P. CANDILES CARRETERA A HUIMILPAN 4- 1001 LOCAL 14 Y 45 PLAZAS DEL SOL QUERETARO
PIZZETA SATELITE CARRETERA ESTATAL #100 SAN ILDELFONSO QUERETARO
PIZZETA SORIANA CIMATARIO CONSTITUYENTES # 183 CITE LOCAL 19 CARRETAS QUERETARO
QUERETARO RICO JARDINES DE LA HACIENDA HACIENDA GRANDE #320 JARDINES DE LA HACIENDA QUERETARO
QUERETARO RICO LA CRUZ INDEPENDENCIA #109 CENTRO QUERETARO
RED WINGS Av. CONSTITUYENTES #73 CASA BLANCA QUERETARO
RED WINGS TEC PROL TECNOLOGICO 950-B CENTRO QUERETARO
RESTAURANTE 1810 ANDADOR LIBERTAR #62 CENTRO QUERETARO
RESTAURANTE EL CASERIO AV. CONSTITUYENTES #101 CASA BLANCA QUERETARO
RIO QUINTANA BLV. BERNARDO QUINTANA CON AV. UNIVERSIDAD ALAMOS 1ERA SECCION QUERETARO
ROBISON´S CRASH QRO BLV. BERNARDO QUINTANA #12 A CALESA QUERETARO
ROCK N RIBS BERNARDO QUINTANA PLAZA SAN ISIDRO BERNARDO QUINTANA #41 PATHE QUERETARO
ROCK N RIBS CONSTITUYENTES AV CONSTITUYENTES #180 PTE PLAZA JUPITER QUERETARO
ROCK N RIBS JURIQUILLA PLAZA SANTA FE JURIQUILLA QUERETARO
ROCK N´ RIBS SENDERO LA VENTA LA VENTA QUERETARO
ROCK N´ RIBS SJR CARRETERA PANAMERICANA PTE NO 202 (CENTRO COMERCIAL GALERIAS SAN JUAN DEL RIO) CENTRO SAN JUAN DEL RIO
SABOR SUREÑO BLVD. UNIVERSITARIO NO.540 LOCAL 19 PLAZA SHOPPING CENTER JURIQUILLA QUERETARO
SAN TEO DEL MANZANO 1 ALAMOS 1 SECCION QUERETARO
SAN TEO JURIQUILLA BLVD JURIQUILLA 2998 PLAZA 4 ELEMENTOS JURIQUILLA QUERETARO
SANTO MAR ANTEA; CARRETERA SLP-QRO PARQUE INDUSTRIAL JURICA QUERETARO
SONORA BEEF PROL. AV EL JACAL #996 EL EJIDO SAN ANTONIO