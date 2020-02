Pide AMLO a gobernadores no intervenir en elecciones de 2021

El mandatario federal recordó que el delito de fraude electoral ya se castiga con cárcel

México, 6 Feb (Notimex).- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó hoy a los gobernadores estatales a no intervenir en las elecciones de 2021, en las que se renovarán la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, pues recordó que el delito de fraude electoral ya se castiga con cárcel.

“Por las elecciones del año próximo en varios estados, no es nada más que el Gobierno Federal no va a participar -porque no debe hacerlo-, vamos a estar pendientes todos para que no lo hagan los gobiernos estatales o municipales”, advirtió en su conferencia de prensa matutina.

“Todos vamos a cuidar a todos, desde delegados de gobierno o cualquier funcionario, aquí vamos a hablar de ese tema y ya es delito grave el fraude electoral y que se presenten las denuncias y a la cárcel el que cometa fraude electoral, sin derecho a fianza, pero tenemos que dejar establecida la democracia”, afirmó el mandatario.

López Obrador aseguró que en México costó trabajo establecer procesos de elecciones democráticos, incluso criticó el actuar del Instituto Nacional Electoral (INE) porque se “hizo de la vista gorda en elecciones fraudulentas”.

“Nada más recordemos lo que fue el 2006 o el 2012, dinero a raudales para la compra del voto y nunca vieron nada ¿pruebas? pues está prófugo el que recibió dinero para la campaña en 2012, la campaña del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Lozoya”, recordó.

El titular del Ejecutivo Federal aseguró sobre Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos y quien estuviera en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, que es “dominio público” que la empresa Odebrecht le entregó dinero, por eso desde su gobierno impulsa que no se repitan esas y otras prácticas ilegales en elecciones.

“Ya se acabó eso y tiene que haber democracia. No a la compra de votos, no al tráfico con la pobreza de la agente, no al uso de presupuesto para favorecer a partidos o a candidatos no a la falsificación de actas, al relleno de urnas. Nosotros fuimos víctimas de eso, me acuerdo en 2006 una casilla en Ciudad Valles, San Luis Potosí, de 300 ciudadanos, Felipe Calderón sacó 500 votos”, aseguró.