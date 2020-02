Niega Correa Sada nepotismo en adjudicación

Señaló además que en la fecha que se licitó dicho contrato su hermano ya no laboraba ni formaba parte del equipo de trabajo en aquella empresa

Enrique Correa Sada, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, negó que existiera nepotismo a favor de su hermano, Mauricio Correa Sada, durante la adjudicación de un contrato para la colocación de la pista de patinaje.

El ex presidente municipal interino, durante la administración de Marcos Aguilar Vega, y ex secretario de Servicios Públicos Municipales en la actual administración de Luis Bernardo Nava Guerrero, explicó que al no formar parte del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio, no pudo haber participado en otorgamiento de contrato a la empresa.

Señaló además que en la fecha que se licitó dicho contrato su hermano ya no laboraba ni formaba parte del equipo de trabajo en aquella empresa.

“El familiar que señalan, ya no formaba parte de la empresa, había dejado de participar hace más de año y medio en ella, constata en actas públicas y, segundo, yo no formé parte de este comité, por lo cual yo no adjudique el contrato a favor de nadie“, declaró.

Cabe destacar que fue la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE), quien emitió una observación a la administración municipal por la entrega de un contrato de tres millones de pesos para la contratación de una pista de patinaje y la instalación navideña, a Mauricio Correa Sada y que se suscribió el 30 de noviembre de 2018.

En tanto, Correa Sada señaló que ya ha entregó la información correspondiente a la ESFE para solventar este asunto y descartó que haya sido llamado a comparecer ante el municipio de Querétaro u otra autoridad.

“Está en su proceso de investigación, por lo cual, evidentemente no puedo comentar más, pero con la tranquilidad de decirles que, estoy seguro que será solventada”, enfatizó.

Al ser cuestionado si estará interesado en contender por una candidatura en las próximas elecciones, Correa Sada indicó que trabajará donde el partido lo requiera y descartó que resulte afectado, por los señalamientos de la auditoría.

“Estoy seguro que saldré como he llegado siempre, con la cara en alto, con las manos limpias y dispuesto a trabajar”, enfatizó.