Necesario justificar donación de predio a diócesis en Colón

Así lo indicó el presidente municipal, Alejandro Ochoa Valencia, quien aseveró que “no hay prisa” para la aprobación de este dictamen

Aún es necesario justificar que el predio que se otorgará a favor de la diócesis de Querétaro en el municipio de Colón se destinará a un “tema social”, indicó el presidente municipal, Alejandro Ochoa Valencia, quien aseveró que “no hay prisa” para la aprobación de este dictamen.

Esto al hacer referencia a las solicitudes que ingresó, en el 2019, el municipio de Colón al Congreso de Querétaro para desincorporar tres fracciones del predio de la ex Hacienda La Peñuela; dos de estos, ya fueron desincorporados para la instalación de Guardia Nacional y para una Unidad Habitacional Militar de la Fuerza Área Mexicana; sin embargo, aún está pendiente el espacio para la diócesis de Querétaro.

De acuerdo con Ochoa Valencia, este espacio se destinaría para una plaza de eventos públicos, ya que no hay un espacio en la parroquia de La Esperanza para recibir a las comunidades.

El edil recalcó que respeta el Estado Laico, y aseguró que no se limita ningún espacio a una religión, y si se acercara alguna otra creencia, también podrían destinar predios “siempre y cuando sea para beneficio de las familias”.

“Nos piden ellos que lo justifiquemos, donde ese proyecto de espacios públicos sea un tema realmente social (…) querían ellos también, que se dejara muy claro, el separar el tema del culto, entonces creemos que tenemos que trabajarlo bien para que no se malinterprete (…) No hay prisa, menos para mí. Tenemos que hacerlo bien para que no tenga ninguna duda, ninguna fracción”, dijo.

De acuerdo con el dictamen, visible en el portal del Congreso de Querétaro, y con fecha del cuatro de septiembre del 2019, el Ayuntamiento de Colón autorizó en agosto de ese año, la desincorporación de un inmueble destinado para la instalación de “espacios de reunión y desarrollo personal de la población de la zona y la religión”.

El terreno tiene una superficie de 20 mil metros cuadrados y se localiza en San Vicente Ex Hacienda Peñuelas con un valor de seis millones 200 mil pesos.