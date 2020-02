Estos son todos los ganadores de los Oscar 2020

La gran galardonada de la noche fue la cinta coreana ‘Parasite’, que se llevó las estatuillas a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original.

Este domingo 9 de febrero, en el Teatro Dolby de Los Ángeles, se llevó a cabo la edición 92 de la entrega de los Premios de la Academia en una gala en la que la película Parasite, del director coreano Bon Joon Ho, se consagró al ganar en cuatro de las seis categorías en las que estaba nominada, incluida la de Mejor Película, con lo que se convirtió en la primer cinta en un idioma distinto al inglés en llevarse esta estatuilla.

Bon Joon Ho se llevó también los premios al Mejor Guión Original, la Mejor Película Internacional y el Mejor Director.

En cuanto a la categoría Mejor Guion Adaptado, el premio fue para el director neozelandés Taika Waititi, que se basó en la novela Caging Skies de Christine Leunens para escribir Jojo Rabbit.

El Oscar al Mejor Documental fue para American Factory, de Steven Bognar, Julia Reichert y Jeff Reichert; para decepción de muchos, la ganadora a Mejor Película Animada fue Toy Story 4, de Josh Cooley, Jonas Rivera and Mark Nielsen.

En las categorías histriónicas, Laura Dern se llevó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel como la abogada de divorcios Nora Fanshaw en Marriage Story, mientras que el equivalente masculino fue para Brad Pitt por Once Upon a Time in Hollywood, cinta del director Quentin Tarantino en la que Pitt interpreta al doble de un actor. La película de Tarantino también obtuvo el premio al Mejor Diseño de Producción.

Como muchos anticipaban, Joaquin Phoenix se hizo con el Oscar al Mejor Actor por su papel en Joker; por su parte, Renée Zellweger obtuvo el premio a la Mejor Actriz por Judy, una película biográfica sobre Judy Garland.

De las 11 nominaciones que recibió, Joker, del director Todd Phillips, solo ganó en dos, la mencionada y a Mejor Banda Sonora Original, otorgado a la compositora islandesa Hildur Guðnadóttir. (I’m Gonna) Love Me Again de la película Rocketman, compuesta por Elton John y escrita por Bernie Taupin, se llevó el Oscar a la Mejor Canción Original.

El Oscar a Mejor Edición de Sonido fue para la cinta bélica 1917, que también se llevó la categoría Mejor Cinematografía, de mano de Roger Deakins, y Mejores Efectos Visuales.

En la categoría Mejor Edición, la estatuilla fue para la película Ford v Ferrari, que también ganó en Mejor Edición de Sonido. Por su parte, Little Women de la directora Greta Gerwig se llevó el premio a Mejor Diseño de Vestuario y Bombshell, drama biográfico dirigido por Jay Roach, obtuvo el galardón a Mejor Maquillaje.

En lo que a los cortometrajes respecta, las producciones ganadoras fueron Learning to Skate in a Warzone (If You’re A Girl), de Carol Dysinger y Elena Andreicheva, en la categoría Mejor Cortometraje Documental; Hair Love, de Matthew A. Cherry y Karen Rupert Toliver, en Mejor Cortometraje Animado; y The Neighbors’ Window, de Marshall Curry, en Mejor Cortometraje.