Descarta Seseq posibles casos de coronavirus en Querétaro

En Querétaro cuenta con la infraestructura necesaria para brindar la atención médica a pacientes que presenten enfermedades respiratorias agudas

El secretario de salud estatal, Julio César Ramírez Argüeyo, informó que el estado de Querétaro no ha registrado casos de personas contagiadas por el virus COVID-19, ni tampoco tiene pacientes bajo observación médica por presentar síntomas similares a este padecimiento.

“Hasta hoy no hay casos confirmados ni sospechosos de COVID-19. En los dos casos que teníamos en el Hospital General de Querétaro, que acudieron a consulta, y que están en vigilancia epidemiológica en su domicilio, se ha descartado la enfermedad”, reportó el funcionario.

Aseguró que se mantiene la coordinación con las autoridades federales, a fin de dar un seguimiento puntual a los protocolos y lineamientos que se han definido para la atención de esta enfermedad.

Reiteró que Querétaro cuenta con la infraestructura necesaria para brindar la atención médica a pacientes que presenten enfermedades respiratorias agudas.

“Nuestro personal está capacitado, tenemos los insumos necesarios y estamos en constante comunicación con las instituciones hermanas, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”, expresó Ramírez Argüeyo.

Recomendó a la población visitar a un médico cuando se presenten síntomas de una enfermedad respiratoria aguda, como fiebre, tos, dolor toráxico o dificultad respiratoria, y que sean de aparición repentina.

También detalló que hay dos criterios operacionales que se deben tener presentes:

1.- Que el paciente haya tenido contacto con alguna persona confirmado con COVID-19 catorce días previos a la aparición de los síntomas.

2.- Haber viajado a alguna ciudad que ya presente contagios por transmisión comunitaria.

Pidió a la población practicar las siguientes medidas preventivas:

• Lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o soluciones de alcohol gel al 70%

• Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o ángulo interno del brazo

• No escupir; si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable y ponerlo en una bolsa de plástico, anudarla, tirarla a la basura y después lavarse las manos

• Limpiar o desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, escuelas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etcétera

• No tocarse la cara, sobre todo nariz, boca y ojos, con las manos sucias

• Evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriados o gripe

• Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios (fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, garganta, escurrimiento nasal, etcétera

• No auto medicarse

• Quedarse en casa cuando se tengan padecimientos respiratorios

• Mantener bien ventiladas las unidades de trabajo y unidades habitacionales

• Tomar líquidos de manera abundante

Evitar acudir a lugares muy concurridos.

• Utilizar cubrebocas exclusivamente para pacientes que tienen alguna enfermedad en las vías respiratorias

La información oficial sobre el comportamiento del COVID-19 se difundirá a través de las redes sociales.

En Twitter en la cuenta: @Ssalud_Qro, y en Facebook en el sitio https://www.facebook.com/Secretaría-de-Salud-del-Estado-de-Querétaro-1507448872893242/