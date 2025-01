Imposible crear una “zona de tolerancia” para el trabajo sexual en Querétaro por ahora: Arreguín

No existen condiciones para establecer una zona de tolerancia para el trabajo sexual en Querétaro, afirmó Juan Carlos Arreguín, secretario Técnico del Municipio, al referirse al operativo realizado ayer en San Francisquito. Durante la intervención, la Dirección de Inspección clausuró baños públicos y una fonda señalados como puntos frecuentados por trabajadoras sexuales, en respuesta a denuncias vecinales.

“Hoy no hay condiciones porque también son muchos los grupos, y por supuesto que hay resistencias de la sociedad civil a que alguna zona en particular sea decretada como tal”, señaló el funcionario al ser cuestionado sobre el tema. No obstante, destacó que se mantienen abiertas mesas de diálogo: “Estamos siempre abiertos a concertar, y si hay condiciones, se hará; y si no hay condiciones, por supuesto que no se logrará”.

Sobre las clausuras, Arreguín explicó que fueron resultado de una inspección en la que se detectaron diversas irregularidades en los establecimientos. “El objetivo es muy claro: no podemos permitir que haya sexoservicio en esta zona”, declaró. Añadió que uno de los locales tenía licencia de taller mecánico, pero operaba como cocina económica, mientras que otros incumplían las normas de Protección Civil.

Respecto a las trabajadoras sexuales identificadas, el secretario Técnico comentó que se detectó la presencia de 14 mujeres que frecuentaban estos espacios, aunque no necesariamente para ejercer su actividad. “Eran temas que ellas frecuentaban para comer, para hacer sus necesidades, como en este caso los baños, pero no cumplían con la normatividad”, aclaró.

Ante la posibilidad de que los establecimientos clausurados reanuden actividades, Arreguín dijo que esto dependerá de que se subsanen las irregularidades y cumplan con las normativas municipales. “Tendríamos que estar bajo una estricta supervisión”, puntualizó.

El secretario Técnico también señaló que además de San Francisquito, existen otras zonas en la ciudad donde se ha detectado la presencia de trabajadoras sexuales, como el río Ayutla y la intersección de Corregidora Sur con la autopista 57. En estos casos, aseguró, el municipio continuará con acciones para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.