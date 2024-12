No hay zona oficial en Querétaro para el sexo-servicio: Juan Carlos Arreguín

Actualmente no existe una zona oficial para ofertar el sexo-servicio en la capital queretana, sin embargo, existen zonas en donde se han tolerado este tipo de actividades como en las calles Río Ayutla y el Papanoa, mencionó el secretario técnico de la Secretaría de Gobierno del municipio de Querétaro, Juan Carlos Arreguín.

A pesar de la tolerancia dicha, señaló que no han existido quejas al respecto, sin embargo, el edil del Municipio de Querétaro, Felipe Fernando Macías, comentó que se han realizado operativos en el Barrio San Francisquito y en los alrededores de la Alameda Hidalgo.

“Hay que saber identificar entre la tolerancia de pacto y la tolerancia de carácter forma, la normatividad vigente establece que para que la autoridad respete una zona conflictuada debe de haber un decreto por parte del ayuntamiento, y en ese momento no ha sido expedido desde que yo recuerde por parte de ningún gobierno municipal”, declaró.

Además, destacó que en la calle Artes del barrio, personal de prevención de la dependencia municipal inhibió el ofrecimiento de este servicio y aseguró que los trabajos continuarán para evitar que en los espacios públicos se realicen estas prácticas.

“Sin embargo, de pacto se han colocado en esa zona de Avenida Ayutla y como bien lo decimos, en esa zona de alguna forma, híjole, tristemente para algunos, para otros por supuesto que es una zona a la que nos hemos acostumbrado a ver estas trabajadoras sexuales que merecen todo nuestro respeto, ejercer su actividad, en esa zona en particular pues no le han causado daño mayúsculo a nadie, no hay una denuncia social que amerite la intervención del gobierno municipal”, declaró.