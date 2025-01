FeliFer garantiza protección al Área Natural de Microcuencas; “es fraude promover desarrollos”

El alcalde de Querétaro, FeliFer Macías Olvera, aseguró que su administración no permitirá que el Área Natural Protegida de Microcuencas sea urbanizada, a pesar de los intentos de desarrollo promovidos por la empresa Tierra Noble, en un litigio legal que está por cumplir una década.

El edil destacó su compromiso de defender este espacio natural ante cualquier intento de fraude que busque modificar su uso de suelo y promover la venta de viviendas en un lugar donde, reafirmó, continuará siendo un patrimonio ecológico de Querétaro, esencial para la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad local.

Así reaccionó ante la reciente resolución del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Juicios Federales en Querétaro, relacionada con el Juicio de Amparo 705/2020, que afecta el litigio sobre el área natural protegida de Microcuencas y obliga al Cabildo a rehacer el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida municipal.

Macías Olvera denunció los intentos fraudulentos de desarrollar las 485 hectáreas en disputa y reafirmó su compromiso de mantener intacto el estatus de protección de esta zona, fundamental para el equilibrio ecológico de la región.

En sus declaraciones, Macías Olvera dejó claro que, a pesar de la resolución judicial que reinicia el procedimiento para asegurar la protección de la zona, la ley vigente desde 2005 no permite ningún tipo de urbanización en la zona. “Esa tierra no hay manera que se desarrolle y no hay manera que se toque”, afirmó el edil, quien subrayó que los intentos de modificar el uso de suelo son ilegales y serán detenidos por el Cabildo.

El litigio por las 485 hectáreas del Área Natural Protegida de Microcuencas ha sido uno de los más complejos en los últimos años, con más de ocho años de disputas legales entre los ejidatarios, la empresa Tierra Noble y las autoridades municipales.

A pesar de los intentos de algunas desarrolladoras inmobiliarias por cambiar el uso de suelo y urbanizar la zona, el alcalde recalcó que este tipo de acciones son fraudulentas desde su origen. “Hubo muchos fraudes de origen”, declaró Macías Olvera, quien también destacó que las disputas entre los implicados deben resolverse dentro de un marco legal, pero que la administración municipal no permitirá ningún tipo de desarrollo que afecte la integridad del área natural protegida.

El presidente municipal reiteró que su gobierno no permitirá que intereses comerciales o especulativos alteren la protección ambiental del municipio. “La obligación y mi compromiso con la administración pública es que esas tierras no se toquen ni se van a tocar”, afirmó Macías Olvera.

¿Por qué es importante el Área Natural Protegida de Microcuencas?

El Área Natural Protegida de Microcuencas es crucial para la conservación de los recursos naturales de Querétaro. Esta zona alberga una rica biodiversidad y es fundamental para el abastecimiento de agua en el municipio, debido a su función de captación y regulación de las microcuencas que abastecen varias zonas urbanas. La protección de estas 485 hectáreas es esencial para preservar los ecosistemas y garantizar la calidad del agua, un recurso vital para los habitantes de la región.

En ese sentido, el alcalde también explicó que la administración municipal tomará las acciones necesarias para asegurar la protección de la zona de Microcuencas.

Aseguró que se dará inicio de inmediato al nuevo procedimiento administrativo para mantener el estatus de área natural protegida, con un periodo estimado de entre seis y ocho meses para completar el trámite.

“Estamos trabajando con la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Ayuntamientos para dar inicio a este proceso, que se espera culminar en un plazo de seis meses. Nada va a impedir que sigamos protegiendo estas hectáreas”, comentó Macías Olvera.