Congreso de Querétaro podría permanecer tres años sin acuerdo sobre cambios en órganos clave

El coordinador de los diputados de Morena, Edgar Inzunza, advirtió que el Congreso de Querétaro podría permanecer paralizado en cuanto a la reconfiguración de dependencias clave durante los próximos tres años si no se alcanza un consenso entre las fuerzas políticas. Inzunza señaló que la falta de acuerdo sobre las modificaciones necesarias para áreas como la Secretaría de Servicios Parlamentarios y Dirección de Comunicación Social, podría prolongarse sin cambios significativos en el futuro cercano.

Así respondió el morenista Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, quien sugirió que su partido desistiera del recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la reforma a la ley orgánica del Poder Legislativo. De acuerdo con Vega, esta acción sería necesaria para abrir el debate sobre los cambios en las dependencias legislativas, tras ya un semestre sin que las distintas fuerzas políticas puedan ponerse de acuerdo.

No obstante, Inzunza aclaró que el recurso interpuesto no puede ser desistido, ya que las acciones de inconstitucionalidad se consideran un asunto de interés público y deben seguir su curso. “Una acción de inconstitucionalidad pasa a ser de interés público. No es tan sencillo como lo está planteando, de esta manera no se puede legalmente montar una situación”, señaló el coordinador de Morena.

El Congreso podría enfrentar un estancamiento en la toma de decisiones sobre la reconfiguración de dependencias clave durante todo el período legislativo, que concluirá en tres años. Las fuerzas políticas aún no logran consenso sobre las modificaciones necesarias, lo que podría llevar a que las actuales dependencias continúen sin cambios sustanciales. Inzunza destacó que para realizar cualquier modificación es necesario contar con una mayoría calificada y un consenso entre las distintas fuerzas políticas, pero la falta de acuerdo sigue siendo un obstáculo.

Entre las dependencias que requieren modificación se encuentran la Secretaría de Servicios Parlamentarios, la Dirección de Comunicación Social, la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Dirección de Investigación y Estadística Legislativa y la Contraloría Interna. A pesar de las discusiones sobre los perfiles adecuados para ocupar estos cargos, las diferencias persisten, lo que podría resultar en que los actuales directores y ejecutivos sigan en sus puestos sin cambios durante los próximos tres años.

Inzunza enfatizó que las decisiones sobre los cargos no deben basarse en cuotas partidistas, sino en la selección de perfiles adecuados, pero la falta de consenso aún es un desafío importante para avanzar en el proceso.