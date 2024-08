PAN modifica la Ley Orgánica “como a ellos se les acomoda”: Andrea Tovar Saavedra

Ante la aprobación de manera unánime en la Comisión de Gobernación, Administración Pública y Asuntos Electorales a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo en donde se contempla la rotación de la presidencia Directiva del Congreso local, la diputada local por Morena, Andrea Tovar Saavedra mencionó que los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) modifican la norma a “su conveniencia”.

Señaló que el grupo legislativo de Morena ha estado proponiendo reformas a dicha ley orgánica, sin embargo, estos dictámenes no habían sido tomados en cuenta hasta el día de hoy; señaló que desde hace más de un año se había propuesto el que la presidencia de la Mesa Directiva sea rotativa, y opinó que ahora que el PAN pierde su mayoría en la próxima legislatura, es cuando deciden aprobarla.

“El día de hoy el Partido Acción Nacional nos vuelve a decepcionar y a mostrar su verdadera cara, y lo digo porque soy una de las legisladoras que ha trabajado por estas reformas e hicieron caso omiso a estas palabras” indicó.

Cabe señalar que de haber aprobado la iniciativa en los tiempos que esta misma fue presentada, le hubiera permitido a algún legislador o legisladora local de Morena asumir la presidencia.

Expresó que estos cambios que se vienen en el congreso local hacen que la aprobación de esta ley sea “conveniente”.

También mencionó que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) se quejan de que Morena pueda tener una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, sin embargo, cuando ellos tienen la sobrerrepresentación en Querétaro hacen este tipo de “gandallismos”.

“Hoy ¿qué pasa? Hoy que pierden la mayoría en el congreso, pues, ya está ley orgánica, pues no les acomoda y no les beneficia, y como no les acomoda y no les beneficia, pues, por eso se hacen estos cambios” indicó.