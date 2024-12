Proyectos prioritarios para Querétaro en 2025 son ignorados por la Federación: Ospital

El Proyecto Batán Agua para Todos, una iniciativa clave para garantizar el abasto de agua potable en Querétaro, sigue sin contar con el respaldo necesario por parte del gobierno federal, a pesar de la creciente escasez de agua en el estado. Este proyecto, que busca asegurar el suministro en varias zonas de la entidad, se encuentra en incertidumbre debido a la falta de apoyo presupuestal de la federación.

El diputado del PRI, Paul Ospital Carrera, manifestó su preocupación sobre la falta de prioridad que la federación otorga a este proyecto, resaltando que no se trata solo de Batán, sino de muchos otros proyectos esenciales para Querétaro. En entrevista, Ospital Carrera explicó que el recorte presupuestal y la falta de crecimiento en los recursos para el próximo año están afectando seriamente a la entidad.

“Es que no es solamente el Batán, son muchísimos recortes que han tenido que realizar y, en particular, el nulo crecimiento en el presupuesto que tenemos para el próximo año. Como si la federación no supiera o no viera el enorme crecimiento poblacional que tiene Querétaro y, en consecuencia, los retos a los que nos enfrentamos”, señaló el legislador.

Querétaro enfrenta un crecimiento poblacional acelerado, lo que ha generado una presión sobre los recursos hídricos de la región. Sin embargo, según Ospital, la respuesta de la federación ha sido insuficiente.

“Me parece que la federación debería de apostar un poco más con el sentido lógico del crecimiento poblacional, debe ir a la par del crecimiento presupuestal porque, si no, lo que vamos a hacer es cada vez tener servicios de menor calidad y con mayores problemas”, explicó.

El diputado también criticó la actitud de los diputados federales, especialmente aquellos del oficialismo, debido a la mayoría calificada que existe en el Congreso, lo que dificulta que las demandas de la oposición política a Morena sean escuchadas.

“Los federales de oposición están igual o peor porque hay una mayoría calificada tan grande que ni siquiera los escuchan”, indicó.

Ospital Carrera hizo un llamado a los diputados federales de su propio partido político para que gestionen recursos directamente con el gobierno federal, aunque señaló que es necesario que se haga por parte de todos los representantes federales de Querétaro.

“A esos que sí les van a abrir la puerta en la Secretaría de Hacienda, a esos que sí les van a abrir la puerta en las dependencias. Justamente para gestionar para Querétaro, para dejar de quejarse en las redes sociales y en los medios de comunicación, y ponerse a tocar las puertas de esos funcionarios que son sus amigos, sus conocidos y que traen dinero para acá”, subrayó.