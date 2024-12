Lienzo Charro “Constitución de 1917”: en análisis su venta o rehabilitación tras 9 años en abandono

Después de casi una década en abandono, el Lienzo Charro “Constitución de 1917” podría tener un nuevo destino. El alcalde FeliFer Macías Olvera detalló que entre las opciones consideradas están su rehabilitación por parte del gobierno municipal, la venta a asociaciones de charros o su adquisición por particulares, lo que generaría ingresos para obras públicas o programas sociales.

“Estamos explorando muchas opciones, ninguna definitiva. Entre ellas, que la propia administración lo rehabilite o incluso que pueda ser comprado por alguna asociación de charros. También hay ofertas para su compra, lo que significaría un ingreso para la administración”, señaló Macías.

Construido en 2015, el lienzo tuvo un costo de 137 millones de pesos y fue impulsado por el gobierno de Roberto Loyola Vera. Pese a ser proyectado como un centro nacional para la charrería, el inmueble permanece sin ser utilizado ni vendido, generando críticas de asociaciones de charros que buscan aprovechar el espacio.

En octubre de 2023, José Luis Maldonado Álvarez, presidente del Consejo Directivo de la Unión de Asociaciones de Charros del Estado de Querétaro, destacó que el lugar podría ser un punto clave para el charrismo nacional, pero lamentó que no haya avances en su uso o transferencia a la Federación Mexicana de Charrería.

“Lo querían vender, pero creo que no ha habido gallo. Alguna vez hubo alguien interesado y declinó la oferta. El lienzo está en mucho incierto, no lo venden, ni lo prestan. El lienzo lo hizo el gobierno, las tierras son de gobierno, no debería haber ningún problema” concluyó en aquel entonces.