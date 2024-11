Corregidora destina más de cinco millones de pesos a obras en Los Ángeles

El municipio de Corregidora invertirá más de cinco millones de pesos en la comunidad de Los Ángeles, según anunció el alcalde Josué Guerrero Trápala. La obra, que se realiza con recursos municipales y el apoyo del gobierno estatal, tiene como objetivo mejorar la infraestructura y la movilidad en la zona. “Esta parte de Los Ángeles es una inversión de más de cinco millones de pesos y es gracias, como lo decía, al apoyo del gobernador Mauricio y de las buenas finanzas que recibí en el municipio”, señaló el alcalde.

Este proyecto forma parte de un paquete más amplio de obras públicas que el municipio anunció en semanas recientes, enfocado en responder a las necesidades de distintas áreas. Guerrero Trápala destacó que la reorganización del presupuesto ha permitido realizar obras que no estaban contempladas originalmente, mencionando que “gracias a otros trabajos de reorganización del presupuesto(…) vamos a continuar, este es el primer anuncio formal de una obra”.

Además, el alcalde aseguró que la mejora de infraestructura no se limitará a Los Ángeles, sino que se extenderá a otras zonas del municipio, incluidas colonias populares y asentamientos regularizados. “Voy a estar anunciando obras en todas las zonas del municipio… me voy a ir también a otras zonas del Municipio, vamos a ir a colonias también populares, asentamientos que ya se han regularizado, a zonas que se les puede llamar como de clase media”, subrayó Guerrero Trápala.

Un reto que enfrenta la administración municipal para llevar obras a algunas áreas es la falta de certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra en ciertos asentamientos. “Estamos avanzando en la certidumbre jurídica, me reuní ya con el delegado de INSUS para atender las zonas de asentamientos que no pueden intervenir mientras no regularicen la situación de la tierra”, explicó el alcalde, refiriéndose al esfuerzo por lograr la regularización de estas zonas.

Guerrero Trápala reiteró que su gobierno está comprometido en mejorar la infraestructura en toda la demarcación, buscando impactar positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos. “Quiero que la ciudad, con acciones como la que anunciamos hoy, siga teniendo obra pública, sigamos mejorando la imagen urbana”, expresó, asegurando que los esfuerzos no se limitarán a una sola área, sino que abarcarán diversas comunidades de Corregidora.

Con la inversión destinada a Los Ángeles y los planes para futuros proyectos en otras zonas, el municipio busca atender de forma equitativa las necesidades de la población, señaló el alcalde. Esta comunidad se encuentra cerca del Fraccionamiento Balvanera y de la frontera con Guanajuato.